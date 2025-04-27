Перфомативно-акустическая, конструктивистско-футуристическая, литературно-инженерная экскурсия в двух этажах, с лестничным пролетом и коридором. До того, как Татлину пригрезилась его башня, а Моисей Гинзбург в поиске оптимальных условий для Нового Быта, спроектирует ячейки типа F и ячейки типа А, и немного раньше, чем появятся первые проекты дома-комунны, Велимир Хлебников в своей утопической прозе «Мы и Дома» в 1915 году пишет: «Современные дома - крысятники строятся союзом глупости и алчности. Если прежние замки-особняки распространяли власть вокруг себя, то замки-сельди, сплющенные бочонком улиц, устанавливают власть над живущими в нем, внутри его». Новый мир, прорицаемый Велимиром, требует не только нового языка, но и нового пространства для жизни. Архитекторы конструктивисты это пространство в его новой пластике и новом смысловом содержании создали. Дома ГоспромУрала тому яркий пример. Визионерские тексты Хлебникова, их внутренний ритм и сила, комфортно и искренно прозвучат внутри стен исторически, культурологически и сущностно сродственных им. А инсталляция из самонапряженных конструкций, по мотивам выставок ОБМОХУ с участием молодых теоретиков конструктивизма ИНХУК, 1921-1923 годов, созданная силами творческого объединения ШОРОХ, отлично дополнит и придаст объём творческому высказыванию. Оплата на входе.