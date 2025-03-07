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DJ Wide, DJ Tinder, Stone Deo

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Корректировки в циркадных ритмах в ночь с пятницы на субботу. Биты и гудки от уральского авторитета DJ Wide. Фьюжн и волнистый грув от Stone Deo. Диско-сиропы и дрими-дэнс от DJ Tinder. Подготовь на прикроватной тумбочке шот мелатонина. Вход свободный.

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