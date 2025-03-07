DJ Wide, DJ Tinder, Stone Deo
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Корректировки в циркадных ритмах в ночь с пятницы на субботу. Биты и гудки от уральского авторитета DJ Wide. Фьюжн и волнистый грув от Stone Deo. Диско-сиропы и дрими-дэнс от DJ Tinder. Подготовь на прикроватной тумбочке шот мелатонина. Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи