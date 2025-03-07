Корректировки в циркадных ритмах в ночь с пятницы на субботу. Биты и гудки от уральского авторитета DJ Wide. Фьюжн и волнистый грув от Stone Deo. Диско-сиропы и дрими-дэнс от DJ Tinder. Подготовь на прикроватной тумбочке шот мелатонина. Вход свободный.