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DJ Tinder, Антон Эль, Jazzothra

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Возможно, понедельники были не самыми легкими днями в году. А что, если самый последний понедельник уходящего года, украсить музыкой? — DJ TInder — Антон Эль — Jazzothra Вход свободный.

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