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Dj Bayk (live + dj-set)

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мастер диджейского пульта, слова и незабываемых шуток Диджей Байк врывается в «Самоцвет» с сетом, дополненным лайвом из своих треков. Диджей Байк начинал как фэйсер бара «Симач» и благодаря работе быстро влился в диджейскую плеяду Москвы и сам встал за пульт. А сейчас он еще выпускает эдиты и собственные треки, сочиняя музыку и записывая остроумный хип-хоп. Между экстравагантными выступлениями написал треки с Петаром Мартичем, Наташей Бай, а ремикс на его хит с нецензурными заглавием сделал бэнгер-мейкер Cable Toy. Вместе с Байком в эту ночь выступит Wigglewop, дискжокесса с корнями на Южном Урале, проживающая в Питере. Вечеринка начнется с сета Миши Петрика, а завершится под новые треки от Ани Грозы. Вход свободный.

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