Твоё приглашение заждалось, но ты всё ещё успеваешь подготовиться к своей главной ночи – ночи посвящения в королев. «Дорогая будущая Королева, Ты приглашена на ночь, где дерзость флиртует с гламуром, а хоррор – это просто наш аксессуар. В Университете «Freedom» правила просты: стиль выше закона, сарказм – оружие, а эксцентричность – валюта. Тут каждая обязана быть иконой – иначе зачем вообще приходить? Истории пишут все, но в легенду попадают только королевы. Танцпол пульсирует светом и музыкой, бокалы мерцают, а свечи шепчут тайны кампуса. Шанель Оберлин и её сестры-приспешницы следят за порядком и угощают первых 50 девушек бокалом шампанского. Но будь осторожна: среди огней и тьмы скрывается Красный Дьявол – таинственный наблюдатель, чьи шаги слышны даже там, где их нет. Твоя миссия: почувствовать магию, найти свою силу и заявить о себе. Пройди по залу, открой для себя секретные уголки клуба, следи за тенями, играй, смейся, и пусть твоя индивидуальность сияет ярче всех Гламур встречается с хоррором. Ирония – с дерзостью. Красное и чёрное оживают в нашем специальном барном меню. Фотозона погрузит тебя в мир сияния и тайны, а фотограф запечатлит твой образ. Музыка становится магией, когда её касаются королевы звука – Tashi, X-Rise, Milches. Это ночь, где можно сиять, дерзить и быть собой – ночь, где каждая становится королевой. Твой шанс заявить о себе: быть дерзкой, эксцентричной, красивой и неповторимой Следуй за шёпотом теней, мерцанием свечей и энергией танцпола – и стань Королевой Крика Девушки — вход бесплатно Парни в маске крик — бесплатно Early Birds для парней + бокал пенного в подарок: первая партия от 549 руб. VIP-зона с отдельным баром, скидками, классными привилегиями и беспроигрышной лотереей бронируй заранее С уважением, Сестринство Королев Крика