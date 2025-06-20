Ночь, где время остановилось в 2012. Загружается клип, и ты уже знаешь этот звук – Тимати, Dan Balan, LMFAO, David Guetta. Ты помнишь это время, когда музыка была повсюду – на Муз-ТВ, MTV и в каждом клубе города, когда носили яркие кеды, рваные джинсы, футболки с граффити и впервые танцевали под ремиксы Freestylers и Black Eyed Peas. Теперь представь – всё это снова реально. Одна ночь в стиле золотых 2010-х. Включай воспоминания на полную: 5sta Family, The Black Eyed Peas, David Guetta, LMFAO, Банд’Эрос, Dan Balan, Тимати, Skrillex, Rihanna, Pitbull, Quest Pistols. За пультом – три DJ-леди – milches, tashi, x-rise. Также в программе: танцевальные баттлы, бирпонг с призовым фондом, фотозона в стиле YES! / OOPS / ELLE GIRL / BRAVO, лотерея для VIP. Девушки – вход бесплатно.