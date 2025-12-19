Окунись в атмосферу, по которой многие успели соскучиться: время, когда танцпол становился центром вселенной, а ты — главный герой в клипе. Эстетика беззаботного R’n’B, клубной романтики и дерзкого гламура. Переходи в режим 00s: узкие джинсы, платформы, блёстки на ключицах, стразы на лице и предновогодняя магия, которая превращает обычную ночь в фильм. За пультом — королевы хаоса и хитов: Tashi | X-Rise | Milches 50 Cent, Justin Timberlake, Бьянка, ВиаГра, Банд’Эрос — треки, под которые тело само вспоминает, как быть живой, дерзкой, горячей, свободной. Что ждёт внутри: — Мужской Go-Go — огонь, мускулы и правильная дерзость прямо в сердце вечеринки — Фото-зона + фотограф — кадры, где ты в том самом глам-сиянии 2000-х — Бирпонг-чемпионат с призовым фондом — азарт, крики победы и чистый адреналин — Тату-зона — для решений, которые приходят импульсом (и всегда в точку) — Розыгрыши призов — коктейли, билеты, подарки и неожиданные сюрпризы, которые делают ночь ещё вкуснее Бонусы 2000х на Девичнике: Free-вход для девушек всю ночь Free-shot первым 50 девушкам -10% на бар с VIP-билетами VIP-лотерея — обновлённые призы, тайные подарки и немного девичьей магии.