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  1. Екатеринбург
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Денис Казаков, DJ Pak, Tiva

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Столичный лейбл-босс музыкального заводика Sengiley Records и диджей Денис Казаков продолжает свои путешествия. Наконец в его путевом листе появилась строчка о прибытии в Екатеринбург, где в его миссию входит похвастаться анрелизами лейбла, наработками российских талантов, а также включить всю самую актуальную музыку: от хауса до транса. Прокидывай мостик от вечера к ночи с DJ Pak, держи четкую линию грува до финального аккорда с Tiva. Вход свободный.

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