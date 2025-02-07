Столичный лейбл-босс музыкального заводика Sengiley Records и диджей Денис Казаков продолжает свои путешествия. Наконец в его путевом листе появилась строчка о прибытии в Екатеринбург, где в его миссию входит похвастаться анрелизами лейбла, наработками российских талантов, а также включить всю самую актуальную музыку: от хауса до транса. Прокидывай мостик от вечера к ночи с DJ Pak, держи четкую линию грува до финального аккорда с Tiva. Вход свободный.