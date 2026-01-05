День маленьких историй
улица Бебеля, 124
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Ты знал, что 5 января во всём мире отмечают День маленьких историй? В этот день принято рассказывать короткие, но яркие рассказы, которые могут быть вдохновлены воспоминаниями, мечтами, случайными наблюдениями или фантазиями. Приходи послушать эти маленькие истории, которые весь вечер в своих песнях будут рассказывать: Незримые Комнаты — фильмомузыка; ЮДИТ — музыкальный трип-хоп проект Маши Борщевик; Mortem Death — музыка о всей печали бытия человеческого; Mental Mansion; FOBOS — гармоничная эклектика в разноцветных музыкальных чудесах; Milko — хип-хоп. Вход — 300р, вдвоём — 500
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