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День маленьких историй

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Ты знал, что 5 января во всём мире отмечают День маленьких историй? В этот день принято рассказывать короткие, но яркие рассказы, которые могут быть вдохновлены воспоминаниями, мечтами, случайными наблюдениями или фантазиями. Приходи послушать эти маленькие истории, которые весь вечер в своих песнях будут рассказывать: Незримые Комнаты — фильмомузыка; ЮДИТ — музыкальный трип-хоп проект Маши Борщевик; Mortem Death — музыка о всей печали бытия человеческого; Mental Mansion; FOBOS — гармоничная эклектика в разноцветных музыкальных чудесах; Milko — хип-хоп. Вход — 300р, вдвоём — 500

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