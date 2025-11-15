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Crater One Year

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Екатеринбургский электронный лейбл Crater уже целый год оставляет заметные отметки на музыкальной орбите. Ребята подводят итоги, отмечают заслуги и строят дальнейшие планы. 8 релизов, сбитая банда уральских продюсеров и диджеев, периодическое сверкание в радиошоу на Kurs Radio и «Техническом перерыве» Лены Поповой, вечеринки с электро, эйсидом и брейкбитом, и за всем этим — вклад в музыкальную историю города. Прошел год — пора отпраздновать деятельность сообщества. Larionov — главный гость праздника, диджей, электронный продюсер и резидент команды EMC, большой поклонник детроитского электро и голландского EBM. В послужном списке множество релизов на виниле и в цифре. • Larionov (EMC) • Younng — live • Batff — live • Maoki • DB25 • Troyan b2b 2000 Miles

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