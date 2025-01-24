В Theatrum пройдет вторая встреча проекта «Реплика». На этот раз зрителям предлагают исследовать пьесу «Серёжа очень тупой» «Реплика» — это серия ежемесячных встреч, на которых зрители смогут исследовать драматургию с помощью мини-лекций, читок пьес и обсуждения увиденного с театральным критиком. Первая встреча в рамках «Реплики» состоялась 1 ноября. Она была посвящена абсурдизму и пьесе американского драматурга Эдварда Олби «Что случилось в зоопарке». Вторая встреча состоится 24 января и будет посвящена творчеству писателя, драматурга и поэта Дмитрия Данилова и его пьесе «Серёжа очень тупой». Читку ставит Камилла Магамедова — режиссер, писательница и худрук арт-бюро «О2». В читке участвуют артисты театра Theatrum, за живую музыку отвечает трубач Вячеслав Лейман. Обсуждение после читки ведет театральный критик Полина Ладина.