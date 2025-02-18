Никто уже не удивляется, когда встречает на улицах иностранных студентов со всех континентов и разных стран мира. На 1 декабря 2023 года статистика сообщала о 8704 иностранных студентах университетов и институтов Екатеринбурга. Они учатся в УрФУ, Горном, медицинском и даже театральном вузах. Одна такая арабская студентка по имени Зейна – как раз героиня пьесы «Арабская зима». Пьеса написана под впечатлением от профессионального общения с прототипом героини. Читку срежиссировала Надежда Щёкина, а роли арабской и русской студенток озвучат актрисы Камерного и Коляда-театра Валерия Шелковникова и Дарья Квасова. За автора прочитает актриса Вера Вершинина. После читки состоится разговор Vasha Раша, модерировать который будет кандидат филологических наук, преподаватель, много и активно работающий с иностранными студентами Любовь Маштакова.