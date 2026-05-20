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Чилл: Коллаж

Теплица, проспект Ленина, 50, 4 этаж, аудитория 404

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Создаёшь коллаж, отдыхаешь и говоришь о жизни. Тема: летние каникулы. Когда твой внутренний уставший ребенок смотрит в зеркало и видит внешнего уставшего взрослого, стоит немного заземлиться. Где же это делать, как не в Теплице? Ты сможешь сделать поделку прям как в детстве, пообщаться с новыми людьми, познакомиться с нами, да и просто наконец-то отдохнуть в приятной компании за приятным занятием. Монтаж кино — это коллаж. Кадры. Сцены. Реплики. Цвета. Акценты. Композиция. Кино создается по законам коллажа. Всё склеивается на одном полотне. Получается картина. Чем более сложное кино, тем интереснее и сложнее сочетания элементов. Под руководством кинорежиссёра Алены Тремазовой на встрече участники будут делать свой коллаж чувств, ощущений и мыслей. Свой маленький фильм о будущем или прошлом лете. Будем рассказывать о том, что важно успеть сделать за такое короткое уральское лето.

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