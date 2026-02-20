Это встреча уральской поэзии XX и XXI веков. Встреча поэтов, принадлежащим разным школам или не причисляющим себя ни к каким направлениям. Как поменялся сегодня поэтический язык? Что сегодня в современной поэзии стало или осталось главным? И знаешь ли ты голос молодого поэтического поколения? Ясно одно, что остается неизменным — это город, в котором мы все живем: сперва Свердловск, потом Екатеринбург, город который запечатлен в стихах. Поэты: Екатерина Симонова, Виталий Кальпиди, Владислав Семенцул, Егана Джаббарова, Борис Рыжий, Роман Тягунов (Наташа Ашатаян), Аркадий Застырец, Юлия Подлубнова, Александр Алферьев, Александр Дьячков, Анастасия Журавлева, Янис Грантс, Дмитрий Рябоконь, Александр Вавилов, Сергей Дегтярев, Дарья Крапивина, Вадим Дулепов. Режиссер Дмитрий Касимов, Музыка Дмитрий Касимов и Александр Дьячков.