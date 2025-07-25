Тот самый диджей в ушанке, который точно попадался тебе в сети. Артём, известен тем, что берет любимые всеми поп и рок-хиты и превращает их в настоящий энергетический взрыв. Визитная карточка Артёма — мощные ритмы, заставляющие звучать знакомые мелодии по-новому, свежо и невероятно зажигательно. Диджей из хрущёвки, который делает бэнгеры на «Раз, два, три»! Это не просто вечер электронной музыки — это путешествие по твоим плейлистам на максимальных мощностях. Локальная поддержка: Диджики 5hake Raevsky Nickolai4 & Kenar