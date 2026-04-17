Тебе уютно в своём мире? Ты веришь его ярким краскам, искренним улыбкам, узнаваемым героям, потоку привычных слов и картинок? А если это — глянцевый комикс, за страницами которого бесконечное пепелище более сложных смыслов? Приходи заглянуть в такую реальность. Где порядок выжигают, свет сгущает тьму, а фаренгейты измеряют не тепло — страх. Здесь дружба становится набором слов, любовь — обещанием глубины, а героизм — тенью согласия. Но однажды что-то меняется. В потоке привычного вдруг появляется искра — и от неё уже не отвести взгляд.