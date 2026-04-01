Стендап-комик, участник проектов Stand-Up Club #1, резидент «Стендап Клуба на Трубной». Играл в КВН за команду «ВШЭ». Участвует в большинстве проектов на ютуб-канале Stand-Up Club #1 и связанном с ним «Третьем канале». Был ведущим шоу «Порараз Бирацца» (2017-2020) и «Энтропия молекулярного котангенса» (2020-2021). Ведет шоу «Книжный клуб». Участвует в «Разгонах», «Шоу историй» и других ютуб-форматах клуба. В 2017 году победил в номинации «Лучший сольный концерт» на первом фестивале «Панчлайн».