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Алексей Квашонкин

Центр Культуры «Урал»
Студенческая улица, 3

Начало:

Завершение:

от 1250₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комик, участник проектов Stand-Up Club #1, резидент «Стендап Клуба на Трубной». Играл в КВН за команду «ВШЭ». Участвует в большинстве проектов на ютуб-канале Stand-Up Club #1 и связанном с ним «Третьем канале». Был ведущим шоу «Порараз Бирацца» (2017-2020) и «Энтропия молекулярного котангенса» (2020-2021). Ведет шоу «Книжный клуб». Участвует в «Разгонах», «Шоу историй» и других ютуб-форматах клуба. В 2017 году победил в номинации «Лучший сольный концерт» на первом фестивале «Панчлайн».

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