Пронзительная постановка, основанная на документальной книге Хэзер Макадэм «Их было 999. В первом поезде в Аушвиц», в которой собраны подлинные интервью и воспоминания выживших. 1942 год. Группу еврейских девушек из Словакии обманом, под предлогом работы, забирают из семей и отправляют в неизвестность. Это спектакль не столько об ужасах войны, сколько о силе человеческого духа, о взаимопомощи и о том, как можно выжить, только оставаясь вместе. Акцент сделан на личных историях и внутреннем мире героинь. Правда, а не вымысел: сценарий создан на основе реальных свидетельств и интервью. Формат исповеди: камерный монолог создает эффект личного, доверительного разговора. Посыл, важный сегодня: это история о человечности, которую невозможно уничтожить. Память о трагедии — это урок для будущих поколений.