ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

10 шуток о науке

Ben Hall
улица Народной Воли, 65

Начало:

Завершение:

980₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Научно-популярное standup шоу, где деятели науки, культуры и искусства в неформальной обстановке клуба Ben Hall разрушают мифы и стереотипы, а также остроумно стебутся над некоторыми аспектами жизни общества. При этом публика влияет на выступление. Именно зрители решают, кто победит в баттле и имеют возможность вызвать выступающего на бис, чтобы совсем замучить. Прокачивай мозги с юмором. Гостей ждут: — Интеллектуальная сатира — Разрушение мифов и стереотипов от учёных и деятелей культуры — Уникальная творческая атмосфера — Гости влияют на происходящее на сцене — Музыкальное сопровождение

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста