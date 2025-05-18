Выбор редакции
10 шуток о науке
улица Народной Воли, 65
Начало:
Завершение:
980₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Научно-популярное standup шоу, где деятели науки, культуры и искусства в неформальной обстановке клуба Ben Hall разрушают мифы и стереотипы, а также остроумно стебутся над некоторыми аспектами жизни общества. При этом публика влияет на выступление. Именно зрители решают, кто победит в баттле и имеют возможность вызвать выступающего на бис, чтобы совсем замучить. Прокачивай мозги с юмором. Гостей ждут: — Интеллектуальная сатира — Разрушение мифов и стереотипов от учёных и деятелей культуры — Уникальная творческая атмосфера — Гости влияют на происходящее на сцене — Музыкальное сопровождение
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