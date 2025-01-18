Чувствуй, снимай красивые видео, закрывай глаза и танцуй. Ночь комфорта, свободы самовыражения и ярких, ничем не притуплённых эмоций. 00:00 // HEARTBEAT 00:00 или «нули» — серия ночных вечеринок, которую объединение Husky Tunes запустило в мае 2024 и планирует развивать в новом году. Диджеи: Это erswt, areyoulatetoo, wwnwww, Рома Хикматов, Sasha Poluyanova, lookatme — команда и друзья проекта, которые разнообразят вайб и выбор треков. Музыкальный стиль: В плане музыки тебя ждут танцевальные биты, классические и актуальные хиты, а ещё много вайбовой, но заставляющей двигаться музыки. Организаторы стремятся охватить как можно больше разных настроений, поколений, музыкальных стилей и культурных течений — каждый наверняка найдёт для себя что-то по вкусу. Клаб-шоу: Это dicha, Гречка с молоком и flowerchild — представители мира живой музыки, каждый из которых на правах спецгостя исполнит одну или несколько песен в клубном звучании. Ценности: В Husky Tunes стремятся построить доброе комьюнити — без пафоса и разделения по статусу. Здесь люди без задних мыслей улыбаются друг другу, легко идут на контакт и преследуют общую цель: комфортно провести время. Вечеринки — safe space для твоих чувств, танцев и эмоций. Здесь нет чёткого дресс-кода (ну разве что не стоит приходить в спортивных костюмах) или обязательного требования к твоему танцевальному уровню. Нули — ночь, когда ты можешь двигаться так, как тебе комфортно, раз за разом раскрывая свою личность в музыке и создавая уникальный стиль без косых взглядов со стороны. Главное — твой горящий взгляд и желание классно провести время. Всё остальное придёт само. С собой рекомендуем взять документы, чтобы подтвердить возраст.