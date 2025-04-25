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Заводное свидание в Москве

Никакой связи с апельсинами! Только Хлебозавод, Дизайн-завод и маршрут для романтической встречи

Что будет в статье:

  1. - Шаг 1. Мультимедийный проект Inside 
  2. - Шаг 2. Крафтейнер
  3. - Шаг 3. Демоны печати

Если хочется устроить необычное и запоминающееся свидание — креативные пространства к твоим услугам.

Редакция «Кавра» составила сценарий, который поможет провести насыщенный эмоциями день. Вы будете курсировать сразу по двум пространствам в районе Дмитровской — Дизайн-заводу и Хлебозаводу, не останетесь голодными и вместе с впечатлениями унесёте стильный сувенир.

Шаг 1. Мультимедийный проект Inside 

Стартуем в Digital Art центре «Внутришоу», проникаемся темой пространства и сразу забываем о времени:

Inside
Inside

Мультимедийный проект центра «Внутришоу» и Международного фестиваля медиаискусства НУР из Казани. Проект Inside приглашает зрителей к рассуждениям о понятии пространства — таком п...

до
Digital Art Центр «Внутришоу»

от 690₽

Шаг 2. Крафтейнер

С чувством голода возвращаемся в реальность и дегустируем soul food:


Шаг 3. Демоны печати

Гуляем по мастерской и печатаем стильные открытки:

Экскурсия и мастер-класс по открытке у «Демонов печати»
Экскурсия и мастер-класс по открытке у «Демонов печати»

Экскурсия по мастерской и совместная печать открыток наборным шрифтом на прессе Адана. Каждый участник печатает на открытке свою фразу — 21 символ, включая пробелы. Придумывай зара...

до
Большая Новодмитровская улица, 36с26

2700₽

Идеальные даты для этого маршрута: 26 и 27 апреля, 1, 10 и 11 мая.

А для тех, кому пока не с кем сходить на такое прекрасное свидание, мы создали раздел «Знакомства» в Кавре! Тысячи будущих соулмейтов ;)

Что есть в статье:

  1. Шаг 1. Мультимедийный проект Inside 
  2. Шаг 2. Крафтейнер
  3. Шаг 3. Демоны печати

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