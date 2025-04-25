Заводное свидание в Москве

Если хочется устроить необычное и запоминающееся свидание — креативные пространства к твоим услугам.
Редакция «Кавра» составила сценарий, который поможет провести насыщенный эмоциями день. Вы будете курсировать сразу по двум пространствам в районе Дмитровской — Дизайн-заводу и Хлебозаводу, не останетесь голодными и вместе с впечатлениями унесёте стильный сувенир.
Шаг 1. Мультимедийный проект Inside
Стартуем в Digital Art центре «Внутришоу», проникаемся темой пространства и сразу забываем о времени:
Мультимедийный проект центра «Внутришоу» и Международного фестиваля медиаискусства НУР из Казани. Проект Inside приглашает зрителей к рассуждениям о понятии пространства — таком п...
от 690₽
Шаг 2. Крафтейнер
С чувством голода возвращаемся в реальность и дегустируем soul food:
Шаг 3. Демоны печати
Гуляем по мастерской и печатаем стильные открытки:
Экскурсия по мастерской и совместная печать открыток наборным шрифтом на прессе Адана. Каждый участник печатает на открытке свою фразу — 21 символ, включая пробелы. Придумывай зара...
2700₽
Идеальные даты для этого маршрута: 26 и 27 апреля, 1, 10 и 11 мая.
А для тех, кому пока не с кем сходить на такое прекрасное свидание, мы создали раздел «Знакомства» в Кавре! Тысячи будущих соулмейтов ;)