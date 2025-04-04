Выбор редакции: кофейные рейвы

Ох, как кавровчане активно спрашивали редакцию про кофейные рейвы! И мы искали, публиковали, организовывали, посещали. А сейчас вот немного порефлексируем: в чем же их фишка?

Когда кофе только появился в Европе, его называли «порождением Дьявола», поэтому я сейчас кое-как борюсь с искушением свалить популярность кофейных рейвов на чёрную магию.

Поверьте, уж каких мы рейвов только не видели! Любых тематик (привет, Шрек-рейвы и киберпанк-тусовки!), любого масштаба (от камерных клубных до огромных стадионных шоу) и любого содержание (рейв-медитации, смотрю на вас). Есть даже чайные, видимо, в противовес кофейным.

И только морнинг клабы так взбудоражили всё и всех. Один вопрос: почему? Чтобы — бадум-тсс! — не гадать на кофейной гуще, попробовала разобраться по следам екатеринбургской кофейной тусы.

Кстати, а если ты тоже хочешь чекнуть новую тему (или уже сходил и не прочь повторить) — ищи список кофейно-рейвовых мест и событий в отдельной статье-подборке по городам.

Время

Решающий фактор. Во-первых, кофейные рейвы длятся не очень долго, так что ты, зарядившись энергией, имеешь весь остальной день в своём распоряжении. Во-вторых, само по себе утро воспринимается как часть дня, которую не так обидно потерять. Все-равно в это время, в свой выходной, ты обычно спокойно завтракаешь, собираешься, планируешь… словом, настраиваешься на день.

Игра

Может, так кажется только мне, но! Есть в морнинг клабах элемент флешмоба. Темнота, лазеры и дым-машины очень быстро настраивают на отрыв, а вот интерьер кофейни и бодрое утреннее солнышко — нет. И когда ты наряжаешься и идёшь танцевать утром, то словно бы немного бросаешь вызов обыденности, ломаешь привычный порядок вещей. «Раскачиваешь» себя на баловство и выход за рамки. Возможно, это бодрит сильнее, чем кофе!

Ассоциации

Не до конца понятно, где именно родина кофейных рейвов, но многие знают их по туристическим тусовкам Турции, Арабских Эмиратов, Испании и далее по списку. Даже если ты сам не можешь похвастаться дубайскими сторис, вот этот тематический вайб движушного отдыха «где-то там» наверняка тебе знаком.

Только проснувшийся загорелый и неизмеримо классный ты выползаешь из отеля навстречу новому беззаботному дню, который — вот так сразу — начнётся с вечеринки. К такому очень приятно прикоснуться в своей повседневности.

Меньшая вовлечённость

Звучит немного обломно, но это правда большой плюс. «Зажечь ночь», «покорить танцпол» или «вырваться из реальности» — это, конечно, круто, но очень энергозатратно. Кофейный рейв — это дело пары часов, в которое не нужно втягиваться, ради которого не нужно особо собираться.

Ты буквально можешь прийти на пол часа и получить все, что тебе могут здесь дать: позитивный настрой, танцы и, собственно, кофе. Схема сколь проста, столь же идеальна.

И небольшое личное впечатление. Я тот человек, который ненавидит вставать по утрам, совершенно не в теме рейвов и вообще далёк от клубной культуры... Но мне было кайфово! Я посмотрела на классных весёлых людей, выпила утренний кофе танцуя и ушла с ощущением отличного дня.

По итогу могу сказать, что, даже если ты не большой любитель клубных тусовок в целом, кофейные рейвы смогут тебя взбодрить, зацепить и порадовать. Кстати, редакция Кавра продолжает их отлавливать и приносить в афишу. Следи за новыми кофейными местами и событиями!