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Выбор редакции: кофейные рейвы

Ох, как кавровчане активно спрашивали редакцию про кофейные рейвы! И мы искали, публиковали, организовывали, посещали. А сейчас вот немного порефлексируем: в чем же их фишка?

Что будет в статье:

  1. - Время
  2. - Игра
  3. - Ассоциации
  4. - Меньшая вовлечённость

Когда кофе только появился в Европе, его называли «порождением Дьявола», поэтому я сейчас кое-как борюсь с искушением свалить популярность кофейных рейвов на чёрную магию. 

Поверьте, уж каких мы рейвов только не видели! Любых тематик (привет, Шрек-рейвы и киберпанк-тусовки!), любого масштаба (от камерных клубных до огромных стадионных шоу) и любого содержание (рейв-медитации, смотрю на вас). Есть даже чайные, видимо, в противовес кофейным.

И только морнинг клабы так взбудоражили всё и всех. Один вопрос: почему? Чтобы — бадум-тсс! — не гадать на кофейной гуще, попробовала разобраться по следам екатеринбургской кофейной тусы.

Кстати, а если ты тоже хочешь чекнуть новую тему (или уже сходил и не прочь повторить) — ищи список кофейно-рейвовых мест и событий в отдельной статье-подборке по городам.

Время

Решающий фактор. Во-первых, кофейные рейвы длятся не очень долго, так что ты, зарядившись энергией, имеешь весь остальной день в своём распоряжении. Во-вторых, само по себе утро воспринимается как часть дня, которую не так обидно потерять. Все-равно в это время, в свой выходной, ты обычно спокойно завтракаешь, собираешься, планируешь… словом, настраиваешься на день.

Игра

Может, так кажется только мне, но! Есть в морнинг клабах элемент флешмоба. Темнота, лазеры и дым-машины очень быстро настраивают на отрыв, а вот интерьер кофейни и бодрое утреннее солнышко — нет. И когда ты наряжаешься и идёшь танцевать утром, то словно бы немного бросаешь вызов обыденности, ломаешь привычный порядок вещей. «Раскачиваешь» себя на баловство и выход за рамки. Возможно, это бодрит сильнее, чем кофе!

Ассоциации

Не до конца понятно, где именно родина кофейных рейвов, но многие знают их по туристическим тусовкам Турции, Арабских Эмиратов, Испании и далее по списку. Даже если ты сам не можешь похвастаться дубайскими сторис, вот этот тематический вайб движушного отдыха «где-то там» наверняка тебе знаком.

Только проснувшийся загорелый и неизмеримо классный ты выползаешь из отеля навстречу новому беззаботному дню, который — вот так сразу — начнётся с вечеринки. К такому очень приятно прикоснуться в своей повседневности.

Меньшая вовлечённость

Звучит немного обломно, но это правда большой плюс. «Зажечь ночь», «покорить танцпол» или «вырваться из реальности» — это, конечно, круто, но очень энергозатратно. Кофейный рейв — это дело пары часов, в которое не нужно втягиваться, ради которого не нужно особо собираться.

Ты буквально можешь прийти на пол часа и получить все, что тебе могут здесь дать: позитивный настрой, танцы и, собственно, кофе. Схема сколь проста, столь же идеальна.

И небольшое личное впечатление. Я тот человек, который ненавидит вставать по утрам, совершенно не в теме рейвов и вообще далёк от клубной культуры... Но мне было кайфово! Я посмотрела на классных весёлых людей, выпила утренний кофе танцуя и ушла с ощущением отличного дня. 

По итогу могу сказать, что, даже если ты не большой любитель клубных тусовок в целом, кофейные рейвы смогут тебя взбодрить, зацепить и порадовать. Кстати, редакция Кавра продолжает их отлавливать и приносить в афишу. Следи за новыми кофейными местами и событиями

Что есть в статье:

  1. Время
  2. Игра
  3. Ассоциации
  4. Меньшая вовлечённость

Комментарии

А
Аноним
17 апреля 2025, 17:58

Жду повтор в Ростове :)

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Лиза | Kaver Team
21 апреля 2025, 12:10

KB, привет! Находили в Ростове пару кофе-рейвов: в Прибое и в Setter’s. На первое событие есть ссылка: https://kaverafisha.ru/rostov-on-don/events/dnevnoyy-branch-v-kofeyyne-priboyy-291185 Если найдем что-то ещё, то добавим в эту статью: https://kaverafisha.ru/blog/kofeyynye-reyyvy-1092

А
Аноним
23 апреля 2025, 02:08

Лиза | Kaver Team, спасибо за наводку)

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Евгений
17 апреля 2025, 16:54

Есть в красной поляне :)

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Катюшка
17 апреля 2025, 15:23

Здравствуйте)А в Казани есть?

А
Аноним
16 апреля 2025, 12:26

Комментарий удален

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Лиза | Kaver Team
16 апреля 2025, 17:31

Дарья, привет! Сейчас пока ничего не нашли:( Но зато в марте было такое событие в Ростове: https://kaverafisha.ru/rostov-on-don/events/dnevnoyy-branch-v-kofeyyne-priboyy-291185 А вообще, можно следить за нашей статьей по кофе-рейвам, если что-то находим новое, то добавляем сюда: https://kaverafisha.ru/blog/kofeyynye-reyyvy-1092

АВ
Анастасия Владимировна
12 апреля 2025, 19:10

Куда сходить на коферейв в Сочи?

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Гриша
14 апреля 2025, 11:28

Анастасия Владимировна, 19 апреля можно сходить в Morning coffee club https://kaverafisha.ru/sochi/events/morning-coffee-club-292249 А 26 апреля можно на кофейный рейв в KARMA https://kaverafisha.ru/sochi/events/kofeyynyy-reyyv-v-karma-292247 🕺

А
Аноним
7 апреля 2025, 16:54

Комментарий удален

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Гриша
10 апреля 2025, 11:59

Екатерина, да, 12 апреля проводят)) подробнее о событии по ссылке: https://kaverafisha.ru/saint-petersburg/events/morning-coffee-rave-291112

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Иван Квасов
21 апреля 2025, 02:22

Екатерина, Некрасова 3-5 арт пространство АТС

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Daria
6 апреля 2025, 21:07

Интересная статья, уже вторая на эту тему) но интересуют явки/пароли? Где искать эти мероприятия?😊

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Гриша
7 апреля 2025, 11:53

Daria, у нас есть еще одна большая статья про кофе-рейвы в городах: https://kaverafisha.ru/blog/kofeyynye-reyyvy-1092 В каком именно городе тебя интересует?)

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Настасия
6 апреля 2025, 00:23

🤔🤔🤔

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Орлинский Данила
4 апреля 2025, 20:43

Это всё понятно, а найти то их как ахахах 😀

М
Марина
5 апреля 2025, 13:00

Орлинский Данила, в инсте есть Sonya rikkson ,она как раз их устраивает

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Гриша
7 апреля 2025, 12:00

Орлинский Данила, ты в каком городе найти хочешь?)

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Орлинский Данила
7 апреля 2025, 12:23

Григорий | Kaver Team, в Москве

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Гриша
10 апреля 2025, 12:01

Орлинский Данила, нашли два актуальных в Москве, чекай)) Кофе-рейв в Instyle Zone, 12 апреля https://kaverafisha.ru/moscow/events/kofeyynyy-reyyv-289664 Пасхальный Coffee Morning Club, 20 апреля https://kaverafisha.ru/moscow/events/pashalnyy-coffee-mornin-club-292197

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