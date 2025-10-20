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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Казани

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

  1. - Хэллоуинки 
  2. - Если хочется спокойствия и внутреннего умиротворения...
  3. - Если из дома выходить не хочется...

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями! 

Собрали все казанские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души. 

Хэллоуинки 

Да, это Хэллоуин + вечеринки!

по подписке
Halloween вечеринка
Halloween вечеринка

Ламповая тусовка. Организаторы настоятельно советуют прийти в тематическом костюме или каком-либо интересном наряде, чтоб поддержать атмосферу. Общайся, слушай музыку, проводи время у нас, ведь напит...

по подписке
Metal Haloween
Metal Haloween

Отмечают с воистину металлическим размахом: костюмированное шоу, конкурсы, выступление 6 именитых команд и бесплатные коктейли! Выступают: NEVIA (folk metal) ТРЕХТОННИК (heavy metal) Ravenheim (folk ...

по подписке
Halloween Private Edition
Halloween Private Edition

Вечеринка в самом сердце города — в старинном историческом особняке. Пространство оживёт музыкой, тенями и блеском! Бар в эту ночь — от Солома Yard. На входе билетов не будет. Это будет закрытая веч...

по подписке
BREAK4WERK: HalloBass_U edition
BREAK4WERK: HalloBass_U edition

Возвращение главного ломаного рейва Казани. Кирилл (aka Mage) – Один из лучших Drum & Bass продюсеров России в стилях Liquid Funk и Mainstream. Лайнап: NOIZA / LESTR / ТАРАКАН / KUTUZOV / CASUALS...

по подписке
Ковчег профессора Алафузова
Ковчег профессора Алафузова

Человечество будет спасено от нечисти и «Ковчег профессора Алафузова» уже в пути, чтобы 1 ноября собрать на своем борту лучших представителей электронной андеграунд сцены и всех, кто ищет спасения в к...

Если хочется спокойствия и внутреннего умиротворения...

Можно выбрать уютный кино-мастер-класс вечер с пугающим настроением. 

по подписке
Halloween Movie Night & Handmade Magic
Halloween Movie Night & Handmade Magic

Уютный вечер с пугающим настроением Собираются в закрытой студии, чтобы: — вместе выбрать и посмотреть фильм на проекторе (страшновато, но красиво) — собрать украшение своими руками — обвес на сумку ...

Если из дома выходить не хочется...

Хэллоуинская Zoom-вечеринка с доулами смерти
Хэллоуинская Zoom-вечеринка с доулами смерти

Теневая сторона помогающих специалистов. Для кого: • для тех, кто не знаком со своей теневой стороной; • для тех, кто любит Хэллоуин и кому интересна тема границы между мирами; ...

Онлайн

Бесплатно

Что есть в статье:

  1. Хэллоуинки 
  2. Если хочется спокойствия и внутреннего умиротворения...
  3. Если из дома выходить не хочется...

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