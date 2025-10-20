Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Казани

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Собрали все казанские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души.
Хэллоуинки
Да, это Хэллоуин + вечеринки!
Ламповая тусовка. Организаторы настоятельно советуют прийти в тематическом костюме или каком-либо интересном наряде, чтоб поддержать атмосферу. Общайся, слушай музыку, проводи время у нас, ведь напит...
Отмечают с воистину металлическим размахом: костюмированное шоу, конкурсы, выступление 6 именитых команд и бесплатные коктейли! Выступают: NEVIA (folk metal) ТРЕХТОННИК (heavy metal) Ravenheim (folk ...
Вечеринка в самом сердце города — в старинном историческом особняке. Пространство оживёт музыкой, тенями и блеском! Бар в эту ночь — от Солома Yard. На входе билетов не будет. Это будет закрытая веч...
Возвращение главного ломаного рейва Казани. Кирилл (aka Mage) – Один из лучших Drum & Bass продюсеров России в стилях Liquid Funk и Mainstream. Лайнап: NOIZA / LESTR / ТАРАКАН / KUTUZOV / CASUALS...
Если хочется спокойствия и внутреннего умиротворения...
Можно выбрать уютный кино-мастер-класс вечер с пугающим настроением.
Если из дома выходить не хочется...
Теневая сторона помогающих специалистов. Для кого: • для тех, кто не знаком со своей теневой стороной; • для тех, кто любит Хэллоуин и кому интересна тема границы между мирами; ...
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