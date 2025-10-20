Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Казани

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Собрали все казанские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно, кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдёшь события для разного состояния души.

Хэллоуинки

Да, это Хэллоуин + вечеринки!

Если хочется спокойствия и внутреннего умиротворения...

Можно выбрать уютный кино-мастер-класс вечер с пугающим настроением.

Если из дома выходить не хочется...