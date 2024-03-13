Розыгрыш: гастрономическая пачка добра в Москве

Не проходи мимо, здесь любой пользователь «Кавра» может выиграть кое-что вкусное!

Розыгрыш завершён! Поздравляем победителей!

1 место — Гастроужин от «Гастроманьяков» — Евгения

2 место — Винная медитация от Юлии Макаровой — Анна

3 место — Книга «Энциклопедия хлеба» от ресторана «Публика» — Пользователь №626261

4 место, утешительное — медовик с доставкой на дом — Юсупова Ирина

«Кавёр» дружит с организаторами самых необычных событий в Москве, Петербурге и Екатеринбурге: вместе мы регулярно устраиваем совместные походы, розыгрыши и коллабы.

Сегодня представляем твоему вниманию тематический гастрономический розыгрыш. Ведь истина в вине, еде и в книгах про еду :)

Среди всех, кто оставит комментарий к этой статье, разыграем 4 приза:

1 место — Гастроужин от «Гастроманьяков».

Гастроманьяки ставят своей целью привить любовь к еде — для этого могут отправить тебя в гастро-трип или сыграть с тобой в гастро-мафию с закрытыми глазами. Будешь угадывать ингредиенты, пока мафия пытается запутать твои ощущения!

Ты можешь выиграть билет с открытой датой:

Гастроужин в ресторане «Горыныч» 7 незнакомых людей соберутся за одним столом, чтобы познакомиться и пообщаться за большим столом, попробовать блюда и даже сыграть в увлекательную гастрономическую игру. Ужин для т... 22 марта Рождественский бульвар, 1 3200₽

2 место — Винная медитация от Юлии Макаровой.

Юлия Макарова — телеведущая, член Союза сомелье и экспертов России, автор винной медитации. С ней ты сначала погрузишься в расслабляющую практику медитации для калибровки ощущений, а после будешь учиться слушать и слышать вино.

Ты можешь выиграть билет с открытой датой:

Винная медитация Тем, кто устал за рабочую неделю, посвящается... В это воскресенье остановимся, расслабимся, послушаем тишину, а потом продегустируем вина. Во время медитации уходят зажимы и блок... 17 марта Yevi yoga & coffee 2500₽

3 место — Книга «Энциклопедия хлеба» от ресторана «Публика».

Обожаем «Публику» и её киноужины! Это всегда атмосферно, вкусно и познавательно – ну прямо как булочки из книги Эрика Кайзера.

4 место, утешительное — медовик с доставкой на дом.

Участвовать можно, если ты из Москвы или собираешься в столицу в ближайшее время:

открой эту статью в приложении: пролистай главную до блога или нажми на баннер вверху,

оставь под ней любой комментарий — это конкурс для всех-всех пользователей приложения, независимо от наличия подписки на «Кавёр»,

жди результатов розыгрыша.

В среду, 27 марта в 14:00, случайным образом выберем по счастливчику на каждый приз.

Всем удачи и сладкой жизни!