Розыгрыш: гастрономическая пачка добра в Москве

Розыгрыш завершён! Поздравляем победителей!
1 место — Гастроужин от «Гастроманьяков» — Евгения
2 место — Винная медитация от Юлии Макаровой — Анна
3 место — Книга «Энциклопедия хлеба» от ресторана «Публика» — Пользователь №626261
4 место, утешительное — медовик с доставкой на дом — Юсупова Ирина
«Кавёр» дружит с организаторами самых необычных событий в Москве, Петербурге и Екатеринбурге: вместе мы регулярно устраиваем совместные походы, розыгрыши и коллабы.
Сегодня представляем твоему вниманию тематический гастрономический розыгрыш. Ведь истина в вине, еде и в книгах про еду :)
Среди всех, кто оставит комментарий к этой статье, разыграем 4 приза:
1 место — Гастроужин от «Гастроманьяков».
Гастроманьяки ставят своей целью привить любовь к еде — для этого могут отправить тебя в гастро-трип или сыграть с тобой в гастро-мафию с закрытыми глазами. Будешь угадывать ингредиенты, пока мафия пытается запутать твои ощущения!
Ты можешь выиграть билет с открытой датой:
7 незнакомых людей соберутся за одним столом, чтобы познакомиться и пообщаться за большим столом, попробовать блюда и даже сыграть в увлекательную гастрономическую игру. Ужин для т...
3200₽
2 место — Винная медитация от Юлии Макаровой.
Юлия Макарова — телеведущая, член Союза сомелье и экспертов России, автор винной медитации. С ней ты сначала погрузишься в расслабляющую практику медитации для калибровки ощущений, а после будешь учиться слушать и слышать вино.
Ты можешь выиграть билет с открытой датой:
Тем, кто устал за рабочую неделю, посвящается... В это воскресенье остановимся, расслабимся, послушаем тишину, а потом продегустируем вина. Во время медитации уходят зажимы и блок...
2500₽
3 место — Книга «Энциклопедия хлеба» от ресторана «Публика».
Обожаем «Публику» и её киноужины! Это всегда атмосферно, вкусно и познавательно – ну прямо как булочки из книги Эрика Кайзера.
4 место, утешительное — медовик с доставкой на дом.
Участвовать можно, если ты из Москвы или собираешься в столицу в ближайшее время:
- открой эту статью в приложении: пролистай главную до блога или нажми на баннер вверху,
- оставь под ней любой комментарий — это конкурс для всех-всех пользователей приложения, независимо от наличия подписки на «Кавёр»,
- жди результатов розыгрыша.
В среду, 27 марта в 14:00, случайным образом выберем по счастливчику на каждый приз.
Всем удачи и сладкой жизни!
Собираюсь выиграть!!!