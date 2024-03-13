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Розыгрыш: гастрономическая пачка добра в Москве

Не проходи мимо, здесь любой пользователь «Кавра» может выиграть кое-что вкусное!

Розыгрыш завершён! Поздравляем победителей!

1 место — Гастроужин от «Гастроманьяков» — Евгения

2 место — Винная медитация от Юлии Макаровой — Анна

3 место — Книга «Энциклопедия хлеба» от ресторана «Публика» — Пользователь №626261

4 место, утешительное — медовик с доставкой на дом — Юсупова Ирина

«Кавёр» дружит с организаторами самых необычных событий в Москве, Петербурге и Екатеринбурге: вместе мы регулярно устраиваем совместные походы, розыгрыши и коллабы.

Сегодня представляем твоему вниманию тематический гастрономический розыгрыш. Ведь истина в вине, еде и в книгах про еду :) 

Среди всех, кто оставит комментарий к этой статье, разыграем 4 приза:

1 место — Гастроужин от «Гастроманьяков».

Гастроманьяки ставят своей целью привить любовь к еде — для этого могут отправить тебя в гастро-трип или сыграть с тобой в гастро-мафию с закрытыми глазами. Будешь угадывать ингредиенты, пока мафия пытается запутать твои ощущения!

Ты можешь выиграть билет с открытой датой:

Гастроужин в ресторане «Горыныч»
Гастроужин в ресторане «Горыныч»

7 незнакомых людей соберутся за одним столом, чтобы познакомиться и пообщаться за большим столом, попробовать блюда и даже сыграть в увлекательную гастрономическую игру. Ужин для т...

Рождественский бульвар, 1

3200₽

2 место — Винная медитация от Юлии Макаровой.

Юлия Макарова — телеведущая, член Союза сомелье и экспертов России, автор винной медитации. С ней ты сначала погрузишься в расслабляющую практику медитации для калибровки ощущений, а после будешь учиться слушать и слышать вино.

Ты можешь выиграть билет с открытой датой:

Винная медитация
Винная медитация

Тем, кто устал за рабочую неделю, посвящается... В это воскресенье остановимся, расслабимся, послушаем тишину, а потом продегустируем вина. Во время медитации уходят зажимы и блок...

Yevi yoga & coffee

2500₽

3 место — Книга «Энциклопедия хлеба» от ресторана «Публика». 

Обожаем «Публику» и её киноужины! Это всегда атмосферно, вкусно и познавательно – ну прямо как булочки из книги Эрика Кайзера.

4 место, утешительное — медовик с доставкой на дом.

Участвовать можно, если ты из Москвы или собираешься в столицу в ближайшее время:

  • открой эту статью в приложении: пролистай главную до блога или нажми на баннер вверху,
  • оставь под ней любой комментарий — это конкурс для всех-всех пользователей приложения, независимо от наличия подписки на «Кавёр»,
  • жди результатов розыгрыша.

В среду, 27 марта в 14:00, случайным образом выберем по счастливчику на каждый приз. 

Всем удачи и сладкой жизни!

 

Комментарии

А
Аноним
13 мая 2024, 15:45

Собираюсь выиграть!!!

Аватар
Анна
24 апреля 2024, 01:29

Юху!!

Аватар
Пользователь №581110
27 марта 2024, 23:32

Учавствую!

Аватар
Элина
27 марта 2024, 17:32

🐈‍ собираюсь

Аватар
Ксенич
27 марта 2024, 20:08

Элина, тебе от редакции будет спецприз! Завтра свяжемся)

Аватар
Элина
27 марта 2024, 20:33

Ксенич | Kaver Team, уиииииии ❤ вы моя любовь!! Спасибо!!!

Аватар
Юлия
27 марта 2024, 15:23

🥓

N
Natalia
27 марта 2024, 13:39

Участвую 💕

Аватар
Элина
27 марта 2024, 12:29

27е! Наконец-то!!)))

Аватар
Нина
27 марта 2024, 12:02

Роскошно 🥰

П№
Пользователь №636102
27 марта 2024, 11:14

Участвую!🌸

Аватар
Мария
27 марта 2024, 10:19

Участвую 🦭🩷

С
Светлана
27 марта 2024, 04:37

Участвую!

М
Мария
27 марта 2024, 02:06

Очень хочется какую-нибудь радость☺❤

Аватар
Анастасия
27 марта 2024, 01:39

Медовик отличный приз)

Д
Дарья
27 марта 2024, 01:32

Я в деле!

П№
Пользователь №635921
27 марта 2024, 00:19

Надеюсь на медитативный проблеск в коридоре затмений 🙃

Аватар
Элина
26 марта 2024, 22:51

А сегодня ещё не 27е?))) уже не терпится) выиграть 😅

Аватар
Стеша
25 марта 2024, 21:21

🌝

Аватар
Юсупова Ирина
25 марта 2024, 17:15

++😁😁

Аватар
Анита
25 марта 2024, 16:18

🔥

Аватар
Анастасия Никифорова
25 марта 2024, 15:22

Давно хочу попасть на ужин к "Гастроманьякам" может это судьба ?

А
Аноним
25 марта 2024, 10:52

Участвую 😋

Аватар
Ольга
25 марта 2024, 03:35

🔥

Аватар
Алексей
25 марта 2024, 00:13

Участвую🍾

Аватар
ANNA
24 марта 2024, 17:31

Участвую💫

Аватар
Полина
24 марта 2024, 16:36

Участвую ♥

Аватар
Элина
24 марта 2024, 12:53

Уже не терпится на гастро ужин 🥰

Аватар
Albina
24 марта 2024, 11:57

Попробуем

Аватар
Дарья
24 марта 2024, 01:43

Уже собираюсь на ужин))

Аватар
Саша
23 марта 2024, 22:40

Интересно)

Аватар
Наталья
23 марта 2024, 19:37

Прекрасный конкурс! Молодцы 👌

OP
Olga Ple
23 марта 2024, 17:58

Участвую!☀🙌

А
Аноним
23 марта 2024, 07:11

Интересно 🤔 🙈

Аватар
Наталья
23 марта 2024, 00:45

👏👏👏

Аватар
Элина
22 марта 2024, 23:22

❤❤❤ зажимаем кулачки

Аватар
Антонина
21 марта 2024, 23:21

Участвую 🍬

Ю
Юлия
21 марта 2024, 23:03

Время испытать удачу 🍀Я в деле !

М
Мария
21 марта 2024, 20:06

Хочухочухочу🔥🔥

Аватар
Карина
21 марта 2024, 04:43

Участвую!

Аватар
Карина
21 марта 2024, 04:43

Участвую!

Аватар
Фрейя
20 марта 2024, 23:22

Разыграем гастропачку, испытаем все удачку) знатно выпьем, поедим, что дадут и захотим😂

А
Аноним
20 марта 2024, 22:26

Гастромафия - это интересно👌🏻😁

Аватар
ANNA
20 марта 2024, 21:54

Участвую💫✨⭐

Аватар
Анна
20 марта 2024, 21:05

Участвую ☺

Аватар
Вячеслав Теслав
20 марта 2024, 17:38

Я за любой кипиш, кроме голодовки )

Аватар
Юлия
20 марта 2024, 15:31

Участвую 😊

Аватар
Евгения
20 марта 2024, 05:43

Участвую! Хочу испытать удачу)

Аватар
Anastasia
20 марта 2024, 02:42

Участвую :) Вовремя зашла в приложение

Аватар
Элина
20 марта 2024, 01:58

Участвую. И Признание в любви вам, Кавер 🤍 продолжайте творить историю! Спасибо вам за вас!

Аватар
Мария
20 марта 2024, 01:28

Участвую!

Аватар
Vica Pica
20 марта 2024, 00:54

Участвую! Но в гастро мафию сыграть не хочу, как человек без обоняния, с этим сложно :')

Д
Дарья
19 марта 2024, 19:44

Участвую!

U№
User №628719
19 марта 2024, 18:26

участвую!

ОК
Ольга Красножон
19 марта 2024, 14:05

Хочу участвовать

Аватар
Любовь
19 марта 2024, 04:40

Йоу пис камон

ЛТ
Ливеркина Татьяна
19 марта 2024, 00:26

Хочу сыграть в гастро-мафию и проверить себя. Да прибудет со мной удача👍

Аватар
Екатерина
18 марта 2024, 19:52

Хочу выиграть 🤞

Аватар
Екатерина
18 марта 2024, 17:50

👏👏👏

Аватар
Натали
18 марта 2024, 14:36

Интересное предложение)

Аватар
Петрова Катя
18 марта 2024, 13:57

Интересный конкурс!)

Аватар
Наталья
17 марта 2024, 21:04

Поучавствуем 😊 говорят, новичкам везёт 😉🤗

Аватар
Светлана
17 марта 2024, 20:38

Участвую 💫🙌✨

Аватар
Регина
17 марта 2024, 19:01

Всем любви, добра и счастья!

Аватар
Анна
17 марта 2024, 15:37

Здорово 🙌 участвую

Аватар
Софа
1 апреля 2024, 14:46

Анна, мы связались с тобой по почте для вручения приза! Проверь входящие и спам))

Аватар
Анна
1 апреля 2024, 14:58

Софа Чент, здравствуйте свяжитесь пожалуйста еще раз по почте by4kova.ann@yandex.ru

Аватар
Дениз
17 марта 2024, 01:17

Оооо, как круто!!!! Очень хочется поучаствовать 😉 🍀

Ttp
To the photos
16 марта 2024, 22:02

Крутой конкурс! Участвую 😀

Аватар
Сорвина Арина
16 марта 2024, 20:55

Обычно приятные вещи случаются неожиданно, надеюсь, тут будет так🌼

Н
Настя
16 марта 2024, 20:47

Хочется новых впечатлений, ну или хотя бы медовик…))) Мне всегда везет!

Аватар
Sam Lu
16 марта 2024, 18:37

Просто хочу, чтобы все знали - я влюбилась!🥰

А
Аноним
16 марта 2024, 14:39

Участвую

Аватар
Рада
16 марта 2024, 13:52

Вау, медовик класс)))

П№
Пользователь №626261
16 марта 2024, 05:15

И где же он, мой комментарий?!)

П№
Пользователь №626261
16 марта 2024, 05:14

Эхх, не везет мне в лотереях, повезет в любви

Аватар
Анна
16 марта 2024, 05:13

Да будет выигрыш

Аватар
Камила
16 марта 2024, 01:57

Да будет гастротур 🤍

Аватар
Горбачёва Диана
16 марта 2024, 01:56

Хочу в гастро путешествие по Москве ❤

П№
Пользователь №536785
15 марта 2024, 20:00

Хочу выиграть

А
Аноним
15 марта 2024, 19:50

Очень интересное приложение. Так много всего интересного можно найти! здорово!

U№
User №625723
15 марта 2024, 18:13

Участвую

U№
User №625655
15 марта 2024, 16:38

Отличные форматы🤗

Аватар
Оля
15 марта 2024, 16:10

еда и поиски новых смыслов это идеальный мэтч 😃

Аватар
Andrey
15 марта 2024, 04:47

Интересненько)

П№
Пользователь №625271
15 марта 2024, 02:52

Очень хочется выиграть)

Аватар
Лилиана
15 марта 2024, 00:26

Если истина в вине, то, так уж и быть, считайте, я виновна 👽

Аватар
Аля
14 марта 2024, 23:41

Участвую

А
Аноним
14 марта 2024, 21:57

Вкусняшки😍😍😍

Аватар
Ира
14 марта 2024, 21:36

Какой прекрасный розыгрыш 😍

П№
Пользователь №624968
14 марта 2024, 21:14

Мммм, вау вау))))

П№
Пользователь №624957
14 марта 2024, 21:04

О, я в деле и в предвкушении !

Аватар
Юля
14 марта 2024, 21:03

Ням ням 😋

Аватар
Анастасия
14 марта 2024, 20:42

Тот момент,когда каждый приз - идеален🥰♥

Аватар
Татьяна
14 марта 2024, 20:25

Люблю вкусную, необычную еду, я в деле 🔥

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Саша
14 марта 2024, 19:30

Еда и я: совместимость 100%

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Alina
14 марта 2024, 19:25

Мяу

Аватар
Дарья
14 марта 2024, 19:22

Вино+вкусная еда - это же идеально ❤

Аватар
Кристина
14 марта 2024, 19:21

Шикарно

Аватар
Эльза
14 марта 2024, 19:16

Винная медитация, выбери меня)

N
Neapol
14 марта 2024, 19:14

Оооо! Это буквально подборка из моего избранного! В самое сердечко!

Аватар
Bulochka
14 марта 2024, 18:57

Если Кавёр хочет чтобы я растолстела, то кто я такая чтобы это останавливать

Аватар
Настя
14 марта 2024, 12:48

В таких конкурсах мы участвуем!)

А
Аноним
13 марта 2024, 23:53

Ну что, да поможет мне Макаронный монстр, Аллилуйя!!!🙏🏻

А
Аноним
13 марта 2024, 22:15

Я ради хлеба, вина и зрелищ готова на всё. Я даже готова на воровство ваших сердечек, лишь бы всё это 💔

Аватар
Григорий Грачев
13 марта 2024, 22:06

Моё окружение: хватит синячить по пятницам. Кавер: вам показалось - это винная медитация 🤗

Аватар
Ксенич
27 марта 2024, 20:08

Григорий Грачев, тебе от редакции будет спецприз за самый лестный коммент ❤‍ Свяжемся отдельно!

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Софа
1 апреля 2024, 17:44

Григорий Грачев, мы связались с тобой по почте) Проверь, пожалуйста, входящие и спам!))

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Валентина
13 марта 2024, 21:19

Ммм интересно))

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Марина Романцева
13 марта 2024, 20:11

Гастроманьяки 🍽️ гастрожертвы🔥 Интересно))

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Ксенич
13 марта 2024, 19:54

За самый смешной комментарий будет отдельный спецприз)

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