Проверено комьюнити: рецензия на спектакль «Дикарь»

Юля из Kaver Community сходила на спектакль от проекта «Сначала театр – театр с начала» и рассказала о своих ярких впечатлениях.

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О театре

Театральный проект «Сначала театр – театр с начала» создан в 2022 году. Наша миссия – создать «живой» театр, пробуждающий эмоции и задающий глубокие вопросы. Театр, который никого не оставит равнодушным. В основе проекта лежат доступность и простота, поэтому спектакли интересны и понятны широкой аудитории. Вместе с тем, мы уверены, что искусство должно вызывать размышления и призывать к обсуждению важных тем. Команда театрального проекта

Юля, Kaver Community:

Начну с того, что мне очень нравятся все спектакли проекта «Сначала театр...», хожу на них с большим удовольствием и наслаждаюсь тем, как по-разному раскрывают себя актёры труппы в разных ролях.

Поэтому всё, что опишу ниже — не критика, а гайд, чтобы понять, кому подойдёт данный спектакль, а кому лучше выбрать из других постановок театра (но сходить в него в целом безусловно советую!).

О чём спектакль?

Дикая комедия по пьесе Алехандро Касона. История молодого парня по имени Пабло, наследника большого состояния, огромного невежды буйного характера. Все называют его «дикарём», но так ли это? Встреча Пабло с учительницей Маргой открывает для него не только мир познания, но и мир любви. Чувства «дикаря» – это буйная стихия, требующая полной отдачи. Встретив на своем пути малейшую ложь, она начинает разрушать все вокруг. Театральное описание

Юля, Kaver Community:

Как ни крути, это постановка в первую очередь про любовь на фоне необычных социальных условий. А не наоборот. Как говорится в описании постановки, чувства «дикаря» – это буйная стихия, требующая полной отдачи. От зрителя требуют той же отдачи и полного доверия всему происходящему на сцене. Для этого приходится задвигать подальше на задворки сознания некоторые диссонансы (например, то, что дикарь, проповедующий свободу и слияние с природой в каждом слове, вдруг оказывается жутким ревнивцем, который не может простить барышне любви, которая была у нее до встречи с ним).

Если это удастся, перед вами раскроется калейдоскопичное исследование различных типов любви. И по итогу понятно станет, что спектакль и правда о борьбе дикого, животного и культурного, социально-удобряемого. Только не в контексте всей жизни, как может показаться из описания спектакля, а в контексте главного её элемента — любви. Не зря всё-таки главная фраза, которая запала в душу, звучит так: «есть слово (подразумевается любовь), о котором надо говорить молча».

Кому спектакль не подойдет

Этот спектакль — не для тех, кому нравится разгадывать трехэтажные смысловые конструкции в поисках идеи постановки. Не подойдет он и тем, кто хочет, чтобы его «удивили» сюжетом. Всё предсказуемо, ещё в первой четверти спектакля становится понятно, чем всё закончится.

Кому спектакль подойдёт

Зато он для романтиков, «кисейных барышень», которым наскучили классические сюжеты, и разочаровавшихся в жизни циников, которым пригодилась бы эмоциональная встряска и взгляд на себя со стороны.

«Женщина – животное чувствительное. Мужчина – животное разумное. Обнимемся?» — Алехандро Касона, драматург

Повтор спектакля «Дикарь» будет 15 мая, так что у тебя есть шанс успеть купить лучшие местечки. Другие спектакли проекта смотри в нашей афише.

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