Всё о комьюнити

Комьюнити Кавра, что это?
Это закрытое сообщество пользователей приложения с платной годовой подпиской. Вся коммуникация у нас строится в telegram, есть общий чатик, разделённый на ветки. В чатике собрались ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. И у нас там постоянная движуха: ходим вместе на мероприятия, хватаем новые впечатления, снимаем рилсы, пишем рецензии, а ещё общаемся и живём по определённым законам Леса — это наш игровой мир :)
Какие плюшки у Кавровчан?
Быть в кавровом сообществе — это почти как летать на ковре-самолёте! Ребята ходят на спектакли, выставки, перформансы, вечеринки, экскурсии, на концерты и закрытые кинопоказы с лекторами. И что важно — по счастливым проходкам или билетикам. Это каждую неделю, круто, да? А ещё ребята зарабатывают баллы за активности и творчество, двигаются по рейтинговой таблице, достигают целей и званий.
Как попасть к сообщникам Кавра?
Всё просто — нужно иметь годовую подписку на приложение Кавёр, желание не сидеть дома, знакомиться и исследовать город. Вот заявка для вступления в Kaver Communitу. Скорее заполняй анкету и присоединяйся:)
Рейтинг и игровой мир в комьюнити
Кавровчане живут и общаются в сообществе, придерживаясь легенды о Волшебном Лесе, в котором спрятано множество даров и сокрыто множество тайн.
В Лесу можно исследовать новые опыты, знакомиться с другими странниками, вкладываться в процветание сообщества. И самое приятное — собирать грибы (баллы), чтобы тратить их в магазине «лесных» товаров.
За что начисляются «грибочки»?
Все участники комьюнити могут зарабатывать и копить баллы, двигаться по рейтинговой таблице, достигать целей и званий.
Баллы-грибы будут начисляться:
— за походы, 1 гриб
— за написание отзывов в чатике комьюнити или в приложении, 2 гриба
— за съёмку рилсов, 5 грибов
— за знакомства на ивентах (селфи), 3 гриба
— за приглашение друзей в комьюнити Кавра (реферальная программа), 5 грибов
— посты/сторис c отметкой Кавра в соцсетях, 2 гриба
— за выполнение спец. заданий, от 3 до 10 грибов
— за дополнение контента в приложении/на сайте/в соцсетях (нашёл неточность/ошибку), 1 гриб
— за добавление красивых фоток к событию в приложении, 2 гриба
Лесная лавка
Ребята кропотливо собирают грибы в Лесу и складывают их в корзину, чтобы потом потратить в Лесном магазинчике. Сюда регулярно завозят что-то новенькое, заглядывай ;)
Ассортимент и расценки твоему вниманию:
Кавровые услуги. Стоимость — от 10 грибов
- подписка на Кавёр для себя / для друга (месяц), 15 грибов
- доп. услуги (невидимка, рамка, топ на 24 часа), 10 грибов
- пост о тебе в телеграм-канале Кавра, 12 грибов
- заказной пуш, 10 грибов
- продвижение твоего события, 15 грибов
Лесные товары. Стоимость — от 7 грибов
- Открытка «Леший», 7 грибов
- Гирлянда «Мухоморы», 9 грибов
- Блокнот «Избушка Бабы Яги», 10 грибов
- Урбеч, 11 грибов
- Кашпо-дерево, 20 грибов
- Мёд с орехами, 21 гриб
- Обложка на паспорт «Гражданин дремучего леса», 24 гриба
- Набор урбечей, 25 грибов
- Свеча «Мухомор», 27 грибов
- Футболка CherryPie Лубок, 33 гриба
- Футболка «Русский фольклор», 33 гриба
Сертификаты к Лесным мастерам — от 40 грибов
- KENDELAVSHOP, магазин авторских товаров от иллюстраторов, 44 гриба
- Udovik и её волшебный мир, 64 гриба
- PlantMyBones. Лесной магазинчик, 66 грибов
- Mossbeast. Картины и мемы из леса, 66 грибов (можно выбрать и что-то мелкое)
- Авторские украшения о Великом Неведомом, 133 гриба
- Экскурсия на грибную ферму, Питер, 150 грибов
Super-eco-premium — от 500 грибов
- Ковёр, задающий стиль (стиль и ворс выбираешь сам), 550 грибов
- Лесное приключение. Поездка в эко-отель или глэмпинг на 2 дня в твоём городе, 700 грибов
Классно у нас? Тогда скорее скачивай Кавёр (ссылку найдешь внизу страницы), оформляй свой premium и присоединяйся к комьюнити :)
Добрый день, а как поменять подписку и оплатить на год чтобы вступить в комьюнити?