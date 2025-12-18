Питер «на районе»: куда идти и где остановиться

Во имя всех обманутых питерскими «тут-всего-один» кварталами Кавёр и Level.Travel собрали гид по отелям рядом с эпицентрами городского движа.

Согласись, очень обидно терять время на перемещения между интересными локациями. «Всего сорок минут на метро» тут, «всего четыре автобусных остановки» там, и вот ты уже усталый и злой. А хотелось, чтобы поездка запомнилась чем-то другим, ага? Особенно если едешь не один и в планах смотреть на человека, а не в карту на телефоне.

Наши друзья из Level.Travel предложили топ-10 классных отелей, а мы сделали подборку необычных (чтоб не Генштаб и Мариинка) мест рядом с ними. Главное условие — доступность в пределах нескольких остановок наземного транспорта.

Кстати, на Level.Travel можно не только выбрать классный отель, но и оформить целый тур (отель + перелёт) в Санкт-Петербург, осталось только определиться с датами. Записывай: промокод LT-KAVER-10 даёт скидку 10% на любые туры и отели на Level.Travel.

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И дааааааа, конечно, мы добавили в подборку романтикогенные и чувствообразующие локации, мы же дейтинг! Так что, если собираешься ехать со второй половинкой, у нас всё схвачено.

Погнали.

Центральный район

Справедливо, что в центре всегда кипит жизнь. Несправедливо, что центр такой огромный, а кипение такое неравномерное. Нашли две любопытные точки притяжения (и притянулись).

Гранд Отель Эмеральд — Суворовский проспект, 18.

Если ты ищешь отель для романтического путешествия — это он, твой выбор. По атмосфере: тебя словно пустили пожить в музей 19-го века с этими драпировками и большими деревянными кроватями. Да ещё и добавили к классическим интерьерам бассейн и фитнес-центр.

В этом районе всё вертится вокруг слова из трёх букв, и да, мы про АТС. Круто жить рядом с культурным кластером: тут тебе и галерея, и концерты с едальнями, и йога по утрам — всё в одном месте. А ещё рядом находятся крупнейший стендап-клуб Stage, гик-бар «Неканон», арт-центр «Гаркундель», джаз-клуб... В общем, просто смотри подборки.

Погулять:

Посидеть:

Izzzi у Гостиного Двора — переулок Крылова, 5Б

Жизнерадостный отель в центре района, буквально пропитанного творческими муками? Ккккккомбо. Иногда даже от культурного Питера нужно отдыхать.

Кстати, это твой шанс нырнуть в богемную жизнь. Близость Александринки диктует свои правила, так что приготовься к флёру декаданса, чистому, как спирт, искусству и томному блужданию по винтажным секондам.

P.S. А ещё тут безбожное количество питейных заведений всех мастей, так что завтракать ты будешь Маргаритой.

Погулять:

Посидеть:

Адмиралтейский район

«Как в центре, только лучше»: по редакторскому субъективному мнению, именно здесь гнездятся самые уютные места. А ещё тут менее суматошно.

Port Comfort By Sennaya Square — улица Садовая, 53

Тут. Есть. Всё. Только без лишнего пафоса. Чего бы ни захотела твоя душенька — оно где-то поблизости. Галерея, забавный музей (привет, «Музей бомжей»!), независимое арт-пространство или милый барчик. Кстати, про барчики. Как тебе идея двух баров на одной улице, разыгрывающих соперничество Гоблинов и Сырного колдуна?

Зовём тебя в минималистичный апарт-отель, чтобы спокойненько отдыхать от гоблинских проделок и раскладов таро под кофе. А ещё здесь относительно близко культурный парк «Новая Голландия», там здорово.

Погулять:

Посидеть:

Василеостровский район

У Питера тоже должен быть свой Питер, и это Васильевский остров. Самобытный район с локальными приколами и уймой небольших славных заведений. Подготовили для тебя целых три гостиницы, где можно остановиться без вреда для активной развлекательной программы.

Palace Bridge (Ex. Solo Sokos Hotel Palace Bridge) — В.О. Биржевой переулок, 2–4

Добавляя этот отель, мы, конечно, крупно подставляемся: есть риск, что ты вообще не будешь из него выходить. Виной тому два слова: хаммам и спа. И это не говоря уже о роскошных интерьерах и крытом бассейне под стеклянным сводом. Но ты хоть немного прогуляйся, ладно?

Тем более, что здесь есть всё: от бурлеск-кабаре до андеграундного театра, от роскошных ресторанов до бара в стиле 90-х. Абсолютно самодостаточный мирок с развлечениями на любой вкус. А! И, конечно, набережная рядом.

Погулять:

Посидеть:

River Palace Hotel (Ex.Courtyard Marriott Vasilievsky Hotel) — 2-я линия В.О. д. 61\30 лит. А

Вдарим рока! Так уж вышло, что поблизости целых два знаковых рок-места: «Котельная Камчатка» и бар «ГаражСарай». А ещё тут много небольших и вкусных кафе и ресторанов ибо музыкальный бунт — дело утомительное и энергозатратное.

Level.Travel предлагают остановится в бюджетном элегантном отеле, чтобы чиллить и восстанавливаться после мощных концертов и поисков подпольных интересностей.

Погулять:

Посидеть:

Cosmos Saint Petersburg Pribaltiyskaya Hotel — улица Кораблестроителей, 14

Ну и куда же без Севкабель Порта. Это настоящий эпицентр тусовок Васильевского острова, так что нашли для тебя гостиницу поблизости. Кстати! Под стать Севкабелю, она масштабная и находится в историческом здании.

Погулять:

Посидеть:

Минутка полезного цинизма. В отдалённых районах всегда меньше движа — это факт. Так пусть это будет не минусом, а выбором: взамен предлагаем действительно крутые бюджетные гостиницы, где можно обстоятельно заклубочиться.

Выборгский район

We&I By Vertical — Большой Сампсониевский пр-т, д. 74, корп. 2, стр. 1

Здесь у нас один из первых лайфстайл отелей. Это когда говоришь «я живу тут» и действительно живёшь, не просто оставляешь вещи и ночуешь. Яркие интерьеры, удобная планировка, периодические интересные ивенты — круто приезжать сюда компашкой.

А ещё рядом находятся нетипичные классные места. Вообще, классные места делятся на три категории: те, про которые все знают, те, про которые не знает почти никто, и те, фишку которых выкупаешь не сразу. Все эти маленькие двухэтажные музеи, кафе с выцветшими вывесками, театры без вывесок вовсе — вот они всегда в третьей категории. Так называемые «спрятанные жемчужины», знанием которых можно выпендриваться.

В этой локации собрались как раз такие ребята: полуподпольные театры, неожиданный ресторан на крыше и офигенный «Музей русской сказки», умеющий нагнать жути.

Погулять:

Посидеть:

Апарт-Отель YE’S Hoshimina — ул. Хошимина 16 лит. А

Может, здесь нет многочисленных галерей и клубов, зато водятся единороги! Спасибо музею криптозоологии «Бестиарий». А ещё подобрали для тебя несколько мест для вкусных посиделок. Хотя... ты можешь и не ходить никуда ради еды: в номерах апарт-отеля удобные кухонные зоны для приготовления и уплетания обеда.

Доступные интересности:

Московский район

Апарт-отель Artstudio Moskovsky — улица Заозёрная 3, корп. 3, стр. 1

Вот он, вот он: неклассический Петербург. Пока все ходят в Русский Музей, ты пойдёшь в музей удивительных фактов и планетарий (спойлер: отлично проведёшь там время). А ещё заценишь крупнейший в России фудмолл, потому что выбирать только один ресторан — скучно. А если весь выбор фудмолла тебя не порадует — будешь готовить самостоятельно: в апарт-отеле большая и удобная кухня.

Погулять:

Посидеть:

Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya (Ex. Park Inn By Radisson Pulkovskaya) — площадь Победы 1

...Всё-таки есть плюсы в том, чтобы жить не в центре. В данном случае один такой плюс называется Jagger. Это клуб-ресторан с постоянными концертами и вечеринками, так что скучать «на районе» не придётся. А ещё здесь есть видовой ресторан «Этаж 41» для романтичных посиделок с хорошим человеком.



PS совет от редакции: не вздумай пропускать завтрак в отеле! Тут дают свежайшую выпечку.

Доступные интересности:

Фрунзенский район

Valo Hotel City — улица Салова 61

Если наконец-таки вылезти из отельного бассейна (с четырьмя дорожками, кстати!), то можно заметить, что в этой локации «Ленинградский экспресс» перекрывает всё. Ты только посмотри на эти маленькие вагончики, везущие тарелочки к посетителям! Внутренний ребёнок будет счастлив.

Доступные интересности:

Надеемся, помогли тебе найти «своё место» в огромном и невероятно разном Петербурге. Выбирай локацию по интересам, хватай близкого человека — и вперёд, исследовать городские закоулки. А о том, что в этих закоулках происходит, всегда можно узнать у нас в Афише.

Фух, вроде ничего важного не пропустили! А если пропустили, то ждём ваши подсказки в комментариях.

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