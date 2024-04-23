Лучшее за неделю: про советские синтезаторы, цыган и торс натурщика

Выяснили, что новенького в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ниже – подборка событий, на которые точно не жалко потратить своё драгоценное время.

Что будет в статье:

Москва

Сезон путешествий в столице объявляется открытым. Культура утопических миров будущего или музыкальные галактики советских синтезаторов. Прогулки под винишко или убойный коктейль на текиле своими руками. Масштабный фестиваль в пафосном особняке или симпатичный натурщик в камерной атмосфере мастерской. Пристегните ремни, приятного полёта!

Санкт-Петербург

Питер устал ждать и сам пошёл навстречу весне. Он заслушивается песнями невероятной Эми Уайнхаус под контрабас и гитару, прямо на крыше болтает по душам с певицей Eлкой, пламенно выплясывает в компании цыган. А еще по привычке грустит вместе с Кейт и Лео и смело шагает вперёд, по следам таинственных саней.

Екатеринбург

В Екатеринбурге – сплошное добро! Все пекут тортики, мечтают о сокровенном под звуки саксофонов и исполняют танец на цыпочках. В это же время на экскурсии сдерживают кровь из глаз, учатся конкурировать не по-детски и погружаются в тёмные пучины нейрофанка. Все с улыбкой и лёгким сердцем, весна же.