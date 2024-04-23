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Лучшее за неделю: про советские синтезаторы, цыган и торс натурщика

Выяснили, что новенького в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ниже – подборка событий, на которые точно не жалко потратить своё драгоценное время.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург

Москва

Сезон путешествий в столице объявляется открытым. Культура утопических миров будущего или музыкальные галактики советских синтезаторов. Прогулки под винишко или убойный коктейль на текиле своими руками. Масштабный фестиваль в пафосном особняке или симпатичный натурщик в камерной атмосфере мастерской. Пристегните ремни, приятного полёта! 

Город сад: Мультивселенные
Город сад: Мультивселенные

Фиджитал-выставка о культуре утопических миров и культуре будущего. Физические а...

до
Центр МАРС

от 950₽

по подписке
Фестиваль Motherland
Фестиваль Motherland

Крупнейший фестиваль независимой музыки в Москве. В 2023 году фестиваль впервые прошел на территории подшипникового завода на Дубровке,?и в 2024 он возвращается туда же со всем полученным опытом, что...

Экскурсия с вином по Хитровке
Экскурсия с вином по Хитровке

Уникальная экскурсия с дегустацией вин-новинок российского виноделия "Тайны райо...

"Дикий Барин", Серебрянический пер, д. 6

3500₽

по подписке
Мастер-класс "Неоновая вывеска"
Мастер-класс "Неоновая вывеска"

Тебя ждёт двухчасовое путешествие в мир гибкого неона и паяльника. В процессе мастер-класса будем, шаг за шагом, создавать неоновую вывеску своими руками. Эскиз и цвет работы ты сможешь выбрать заран...

Ким и Буран
Ким и Буран

В честь своего 20 летнего путешествия по музыкальным галактикам группа Ким и Бур...

ТехникаБезОпасности

от 1230₽

по подписке
Арт-девичник с Липой
Арт-девичник с Липой

Это не просто стандартный мастер-класс - это возможность провести время в красоте: надеть любимое платье, сделать теплые фотографии, наполниться энергией и стать богаче на ресурс и полезные знакомства...

Фестиваль «Дружба»
Фестиваль «Дружба»

Мероприятие объединит под одной крышей 7 команд: команда AfterHalloween, простра...

LOFT#2 и LOFT#3, Ленинская слобода, 26c15

от 2200₽

по подписке
Латинские коктейли: мастер-класс + танцы
Латинские коктейли: мастер-класс + танцы

Проведем зажигательный вечер в атмосфере Латинской Америки. Своими руками сделаем легендарные латиноамериканские коктейли. Узнаем, за что так любят Писко Сауэр и как сделать идеальный коктейль на теки...

«Музыка Итальянского Кино». Мультимедийный концерт
«Музыка Итальянского Кино». Мультимедийный концерт

Аудиовизуальное погружение в культовые итальянские фильмы: «Крестный отец», «Мал...

Московский Продюсерский Центр, ул. Маршала Малиновского, д.7

от 2500₽

Санкт-Петербург

Питер устал ждать и сам пошёл навстречу весне. Он заслушивается песнями невероятной Эми Уайнхаус под контрабас и гитару, прямо на крыше болтает по душам с певицей Eлкой, пламенно выплясывает в компании цыган. А еще по привычке грустит вместе с Кейт и Лео и смело шагает вперёд, по следам таинственных саней. 

Песни Amy Winehouse. Даша Лампочка
Песни Amy Winehouse. Даша Лампочка

Каждый из нас знает Эми Уайнхаус как всемирно известную британскую артистку, исп...

FREEDOM

800₽

по подписке
XKULTURA
XKULTURA

Представляешь, художественная выставка может проходить в клубе! Новый проект северной столицы. Стиль в мире современного искусства. Здесь соберутся работы талантливых художников, воплотивших в жизнь...

Арт-бранч с игристым: «Спиритизм в дореволюционной России»
Арт-бранч с игристым: «Спиритизм в дореволюционной России»

На лекции узнаешь об истории спиритизма в XVIII–начале XX вв., о том как это явл...

Milutin Palace

2300₽

В свои сани не ссы
В свои сани не ссы

Спрятанные в снегу таинственные следы саней не сулят ничего хорошего и говорят, ...

Площадка 51

1200₽

Камерный кинопоказ «Титаник»
Камерный кинопоказ «Титаник»

Проведи воскресный вечер на камерном кинопоказе в особняке XIX века. Перед нач...

Особняк И. Мясникова

2500₽

по подписке
Вечеринка «Фабрика Уорхола»
Вечеринка «Фабрика Уорхола»

Вечеринка вдохновлена человеком, знавшим толк не только в тусовках, но и в искусстве, законодателем трендов и центральной фигурой богемы Нью-Йорка - Энди Уорхолом. Тебя ждут атмосфера известной «Фаб...

Джипси Фест
Джипси Фест

Отправляйся в захватывающее путешествие в мир таинственного и пламенного на Цыга...

TSINIST

4500₽

по подписке
Большой концерт Ёлки
Большой концерт Ёлки

Удивительную светлую энергию певицы и искренность её текстов невозможно не почувствовать — её песни заряжают радостью и оптимизмом, а слова и чистый, как звон колокольчика, голос остаются в памяти нав...

Екатеринбург

В Екатеринбурге – сплошное добро! Все пекут тортики, мечтают о сокровенном под звуки саксофонов и исполняют танец на цыпочках. В это же время на экскурсии сдерживают кровь из глаз, учатся конкурировать не по-детски и погружаются в тёмные пучины нейрофанка. Все с улыбкой и лёгким сердцем, весна же. 

У меня кровь из глаз. Добрая экскурсия по архитектуре 90х
У меня кровь из глаз. Добрая экскурсия по архитектуре 90х

Минимум наукообразного искусствоведения, только чистое удовольствие. Маршрут из...

Екатеринбургский театр кукол

500₽

по подписке
Neuropunk Festival
Neuropunk Festival

Neuropunk Festival — всегда самые лучшие отечественные D'n'B-артисты и самый громкий рейв. Приготовься к погружению в самые темные пучины нейрофанк вибраций вместе с одними из самых знаковых артистов ...

Бенто-торт
Бенто-торт

Под руководством шеф-кондитера каждый участник приготовит свой бенто-торт и сдел...

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

от 2950₽

по подписке
Конкуренция как она есть
Конкуренция как она есть

Бег наперегонки с самим собой. Цель оправдывает средства. Война всех против всех. Человек человеку – волк. Выживает сильней...

Перформанс «Фарфоровый сад» и презентация проекта «Антихрупкость»
Перформанс «Фарфоровый сад» и презентация проекта «Антихрупкость»

Впервые темы и образы спектакля прозвучали во время лаборатории «Антихрупкость» ...

Музей истории Екатеринбурга

800₽

по подписке
Винное казино. Летние вина
Винное казино. Летние вина

Чтобы узнать, какие вина идут предстоящему лету, а какие нет, где их стоит покупать, а где нет, организаторы сыграют с тобой в одну игру. Точнее - в казино. Азарт, поле, фишки, ставки, пять секретны...

Big Sax Day – Фестиваль джазовых саксофонистов
Big Sax Day – Фестиваль джазовых саксофонистов

Фестиваль JAZZ DAY – это продолжение проекта Дениса Давыдова, объединяющий масте...

Джаз-клуб EverJazz

от 600₽

по подписке
Экскурсия по залу Свердловского андеграунда
Экскурсия по залу Свердловского андеграунда

Зачастую, когда говорят о советском андеграунде, имеют в виду московские и ленинградские сообщества. Но, несмотря на изолированность от мирового искусства, свердловские художники ничуть не уступали ст...

Мы нашли много классного за неделю. И в подборку попало далеко не всё. Больше годных мероприятий ты найдёшь у нас в приложении. Кнопка для скачивания приложения «Кавёр» – внизу страницы.
С любовью к кавровчанам, 
редакция Kaverafisha

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  2. Санкт-Петербург
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