Лучшее за неделю: про советские синтезаторы, цыган и торс натурщика

Москва
Сезон путешествий в столице объявляется открытым. Культура утопических миров будущего или музыкальные галактики советских синтезаторов. Прогулки под винишко или убойный коктейль на текиле своими руками. Масштабный фестиваль в пафосном особняке или симпатичный натурщик в камерной атмосфере мастерской. Пристегните ремни, приятного полёта!
Фиджитал-выставка о культуре утопических миров и культуре будущего. Физические а...
от 950₽
Крупнейший фестиваль независимой музыки в Москве. В 2023 году фестиваль впервые прошел на территории подшипникового завода на Дубровке,?и в 2024 он возвращается туда же со всем полученным опытом, что...
Уникальная экскурсия с дегустацией вин-новинок российского виноделия "Тайны райо...
3500₽
Тебя ждёт двухчасовое путешествие в мир гибкого неона и паяльника. В процессе мастер-класса будем, шаг за шагом, создавать неоновую вывеску своими руками. Эскиз и цвет работы ты сможешь выбрать заран...
В честь своего 20 летнего путешествия по музыкальным галактикам группа Ким и Бур...
от 1230₽
Это не просто стандартный мастер-класс - это возможность провести время в красоте: надеть любимое платье, сделать теплые фотографии, наполниться энергией и стать богаче на ресурс и полезные знакомства...
Мероприятие объединит под одной крышей 7 команд: команда AfterHalloween, простра...
от 2200₽
Проведем зажигательный вечер в атмосфере Латинской Америки. Своими руками сделаем легендарные латиноамериканские коктейли. Узнаем, за что так любят Писко Сауэр и как сделать идеальный коктейль на теки...
Аудиовизуальное погружение в культовые итальянские фильмы: «Крестный отец», «Мал...
от 2500₽
Санкт-Петербург
Питер устал ждать и сам пошёл навстречу весне. Он заслушивается песнями невероятной Эми Уайнхаус под контрабас и гитару, прямо на крыше болтает по душам с певицей Eлкой, пламенно выплясывает в компании цыган. А еще по привычке грустит вместе с Кейт и Лео и смело шагает вперёд, по следам таинственных саней.
Каждый из нас знает Эми Уайнхаус как всемирно известную британскую артистку, исп...
800₽
Представляешь, художественная выставка может проходить в клубе! Новый проект северной столицы. Стиль в мире современного искусства. Здесь соберутся работы талантливых художников, воплотивших в жизнь...
На лекции узнаешь об истории спиритизма в XVIII–начале XX вв., о том как это явл...
2300₽
Спрятанные в снегу таинственные следы саней не сулят ничего хорошего и говорят, ...
1200₽
Проведи воскресный вечер на камерном кинопоказе в особняке XIX века. Перед нач...
2500₽
Вечеринка вдохновлена человеком, знавшим толк не только в тусовках, но и в искусстве, законодателем трендов и центральной фигурой богемы Нью-Йорка - Энди Уорхолом. Тебя ждут атмосфера известной «Фаб...
Отправляйся в захватывающее путешествие в мир таинственного и пламенного на Цыга...
4500₽
Екатеринбург
В Екатеринбурге – сплошное добро! Все пекут тортики, мечтают о сокровенном под звуки саксофонов и исполняют танец на цыпочках. В это же время на экскурсии сдерживают кровь из глаз, учатся конкурировать не по-детски и погружаются в тёмные пучины нейрофанка. Все с улыбкой и лёгким сердцем, весна же.
Минимум наукообразного искусствоведения, только чистое удовольствие. Маршрут из...
500₽
Neuropunk Festival — всегда самые лучшие отечественные D'n'B-артисты и самый громкий рейв. Приготовься к погружению в самые темные пучины нейрофанк вибраций вместе с одними из самых знаковых артистов ...
Под руководством шеф-кондитера каждый участник приготовит свой бенто-торт и сдел...
от 2950₽
Бег наперегонки с самим собой. Цель оправдывает средства. Война всех против всех. Человек человеку – волк. Выживает сильней...
Впервые темы и образы спектакля прозвучали во время лаборатории «Антихрупкость» ...
800₽
Чтобы узнать, какие вина идут предстоящему лету, а какие нет, где их стоит покупать, а где нет, организаторы сыграют с тобой в одну игру. Точнее - в казино. Азарт, поле, фишки, ставки, пять секретны...
Фестиваль JAZZ DAY – это продолжение проекта Дениса Давыдова, объединяющий масте...
от 600₽