Лучшее за неделю: про мигрень, йогу с котиками и инфернальные сказки

Мы проверили мероприятия Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на уровень странности. Самое необычное традиционно залетело в наш топ. Разбирай!

Что будет в статье:

Москва

Столица может позволить себе всё. Даже замедлиться, выдохнуть и оглядеться. А после – отправиться на морской базар, пойожиться с котиками и улететь под мотивы фольклорной электронной музыки. А «Дом имени тебя» станет классным итогом наблюдения за собственными ощущениями.

Санкт-Петербург

Питер сыграет на тёмной стороне: разберёмся в инфернально-магическом на лекции о сказках, расслабимся под дарк-техно на кибер-черной вечеринке, отправимся на аудио-экскурсию по барам. А затем выясним, чем отличается мигрень от боли при инсульте, попробуем поставить диагнозы любимым персонажам из книг и фильмов. Чуфырь-муфырь, не робей, богатырь!

Екатеринбург

В городе особенная атмосфера – с сумасшедшинкой. Смотри сам: тексты-приключения от группы «Порез на Собаке», встреча выпускников в стиле ска-панк и «Альтуха фест» на всю катушку. А ещё дорогой городу Борис Рыжий в необычной подаче и знакомство с животным внутри себя на психологической игре.

Новости комьюнити

В нашем закрытом телеграм-чатике жизнь бьёт ключом. На прошлой неделе наши «кавровчане» рассказывали, как побывали на фестивале «Осмелься о смерти» и спектакле «Я – кулак. Я А-Н-Н-А».

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