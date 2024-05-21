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Лучшее за неделю: про мигрень, йогу с котиками и инфернальные сказки

Мы проверили мероприятия Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на уровень странности. Самое необычное традиционно залетело в наш топ. Разбирай!

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Новости комьюнити

Москва

Столица может позволить себе всё. Даже замедлиться, выдохнуть и оглядеться. А после – отправиться на морской базар, пойожиться с котиками и улететь под мотивы фольклорной электронной музыки. А «Дом имени тебя» станет  классным итогом наблюдения за собственными ощущениями. 

Арт-день: покой нам только снится
Арт-день: покой нам только снится

Отправляемся смотреть выставки современного (и, ставшего классикой) искусства. В...

уточнять у организатора

5000₽

по подписке
Экскурсия «Хамовники: от ткачей до айтишников»
Экскурсия «Хамовники: от ткачей до айтишников»

Всё началось в 17 веке с ремесленников-ткачей, которые переселились сюда из Тверских земель. Они оставили нам двух каменных свидетелей допетровской эпохи. С 18 столетия здесь начали расцветать сады п...

Воскресная йога с котиками
Воскресная йога с котиками

Возможность позаниматься йогой в домашней обстановке, но с инструктором. И заодн...

Котокафе "Смена", ул. Товарищеский переулок, 4с5

от 450₽

по подписке
Франкенштейн
Франкенштейн

Готический роман Мэри Шелли об отверженном чудовище в сочетании со стихами Блейка, Кольриджа, Байрона и песнями Патти Смит. За 200 лет сюжет об учёном, создавшем монстра из мертвой материи, оброс мн...

Качи-базар — морской бохо-маркет
Качи-базар — морской бохо-маркет

В центре Москвы, в уютном пространстве лофта откроется атмосфера прибрежного гор...

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Format Loft. Бауманская улица, 15, подъезд 7

Бесплатно

по подписке
Colors: Krasa Rosa Live | From Russia with love
Colors: Krasa Rosa Live | From Russia with love

В библиотеке выступит группа из Питера, которая впитала в себя Русские сказки. «COLORS. From Russia with love» — это яркие краски необъятной русской души, которая наполнится светом в этот вечер под ...

«Дом имени тебя»
«Дом имени тебя»

Будем исследовать себя как один большой дом, который вмещает в себя множество чу...

Едва знакомы: особняк на Третьяковской

3000₽

С телом по любви
С телом по любви

Как ты воспринимаешь свое тело? Любишь ли его? Бережешь? Знаешь ли его особенные...

«Прана» на Баррикадной (Зоологическая улица, дом 4).

от 2500₽

по подписке
Джин глазами инженера
Джин глазами инженера

Невозможно не восхищаться историей промышленных революций и эволюцией мировых столиц, ставших крупнейшими промышленными центрами. Конечно, Лондон, как самый крупный и прогрессивный из них задавал тон ...

Благотворительный класс йоги с Тоней Арно
Благотворительный класс йоги с Тоней Арно

Вся выручка от продажи билетов будет передана на развитие проекта «Помощь» — моб...

Yoga Space на Дмитровке

1400₽

Мафия — Viva. Lotta. Amo. Игра-спектакль.
Мафия — Viva. Lotta. Amo. Игра-спектакль.

Легендарная игра «Мафия» обретает прямо на глазах новую форму. Теперь, ты можешь...

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Гадкий Койот

от 1500₽

Лекция «Фантастические твари русского Средневековья»
Лекция «Фантастические твари русского Средневековья»

На лекции поговоришь об удивительных образах зверей в средневековой Руси: где об...

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

от 1000₽

Crimewave XVI Open Air
Crimewave XVI Open Air

Фестиваль авторской электронной музыки Лайн ап: DENDERTY / TEDDY KILLERZ / SEC...

VK Музыка Summer Stage

от 1800₽

Санкт-Петербург

Питер сыграет на тёмной стороне: разберёмся в инфернально-магическом на лекции о сказках, расслабимся под дарк-техно на кибер-черной вечеринке, отправимся на аудио-экскурсию по барам. А затем выясним, чем отличается мигрень от боли при инсульте, попробуем поставить диагнозы любимым персонажам из книг и фильмов. Чуфырь-муфырь, не робей, богатырь! 

Лекция в баре
Лекция в баре

В лёгком, весёлом, но одновременно познавательном формате обсудим разные виды го...

Баланс Белого

Бесплатно

по подписке
Darkness Rises Sound Mess
Darkness Rises Sound Mess

Пора встречать лето под мощные ритмы и неповторимую атмосферу Darkness Rises. 7-й даркрейв SOUND MESS, пройдёт в качестве афтерпати целого сезона, перед уходом на летние фестивальные каникулы до само...

Аудиоспектакль с алкоголем «Профсоюз работников ада»
Аудиоспектакль с алкоголем «Профсоюз работников ада»

Четыре бара, четыре напитка, подлинная история человечества, теория заговора и д...

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The Red Corner

2000₽

Абстрасенция: Magic Temple в TOD
Абстрасенция: Magic Temple в TOD

TEMPLE OF DEER – величественный храм звука, памятник культуры. Именно здесь Фаль...

TOD, Арсенальная набережная 1

1400₽

по подписке
Кинолекторий «Русская сказка: инфернальное, магическое, иррациональное в современном отечественном кино»
Кинолекторий «Русская сказка: инфернальное, магическое, иррациональное в современном отечественном кино»

Испокон веков русские сказки не только говорят о вечном — любви, страхе, страсти, границах добра и зла, но и отражают реальность. В наше время сказочные мотивы воплощаются в авторских, самобытных исто...

по подписке
МК коллаж из тканей - панно
МК коллаж из тканей - панно

На МК будем собирать кусочки различных тканей и сшивать их между собой. Это похоже на аппликацию, только вместо бумаги-ткань, вместо клея-нитки. Полученную работу можно будет нашить на одежду/рюкзак, ...

Мастер-класс «Познай себя»
Мастер-класс «Познай себя»

Это мастер-класс, направленный на то, чтобы при помощи создания коллажей посмотр...

Гостиная 156, Кирочная 19

2000₽

Коля: Анюта. Премьера
Коля: Анюта. Премьера

Спектакль бэд-трип по последнему рассказу Коли Русского. «Я лежал ночью пьяный ...

Площадка 51

1000₽

George Michael & Sting tribute
George Michael & Sting tribute

ParaDocs - музыкальный коллектив врачей разных специальностей, которые собрались...

Jagger

от 700₽

#В_СВЕЧАХ: Queen во дворце
#В_СВЕЧАХ: Queen во дворце

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Дворец Великого Князя Владимира, Дворцовая набережная, 26

от 2000₽

Екатеринбург

В городе особенная атмосфера – с сумасшедшинкой. Смотри сам: тексты-приключения от группы «Порез на Собаке», встреча выпускников в стиле ска-панк и «Альтуха фест» на всю катушку. А ещё дорогой городу Борис Рыжий в необычной подаче и знакомство с животным внутри себя на психологической игре. 

Порез на Собаке
Порез на Собаке

Это проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чер...

Пространство Ц

1600₽

по подписке
|SKA, PUNK| Встреча выпускников
|SKA, PUNK| Встреча выпускников

ЭТО было так давно, многие и не вспомнят, другие и вспомнить не смогут, ибо их и не было! Пиво вкусное и холодное, девчонки красивые, а музыка веселая! На сцене вещают быки: "Кто у**** моих пацанов с ...

Дикоросы
Дикоросы

Это фестиваль этники, который объединяет классические формы фольклора и новое их...

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Радуга Парк, ул. Репина, 94

Бесплатно

Психологическая игра: Взгляд зверя
Психологическая игра: Взгляд зверя

Что-то наблюдает за тобой из тени. Ты понимаешь это по холодку, пробегающему по ...

Встречи

1500₽

по подписке
Альтуха Фест
Альтуха Фест

Первый «Альтуха фест» гитарной музыки . Фестиваль объединяет самых ярких, громких, независимых и талантливых музыкантов, представляющих разнообразные жанры и направления рок-музыки. лайнап: КАРАУЛ DE...

Сатьяграха
Сатьяграха

Текст «Сатьяграхи» написан на санскрите, а название переводится как «упорство в ...

Урал Опера Балет, проспект Ленина, 46А

от 200₽

по подписке
«Б.Р. «где обрывается память...» рифмы и ритмы»
«Б.Р. «где обрывается память...» рифмы и ритмы»

Творческое объединение «ШОРОХ» и ансамбль этнических инструментов студии «Воплощение» в поиске новых выразительных средств представляют концерт-эксперимент, концерт-исследование. Поэтическое высказыва...

по подписке
Летнее винное казино
Летнее винное казино

Будет два часа на игру, пять секретных сортов лёгкого, искрящегося, летнего вина, единственная и неповторимая сомелье Ксюша Тиханова, тонна азарта, столы, фишки, ставки и один главный приз. Участник...

по подписке
Вечер альтернативной комедии | 26 мая
Вечер альтернативной комедии | 26 мая

Вечер Альтернативной Комедии — это нарушение всех возможных правил и законов комедии. Выступающие комики будут создавать на сцене юмор в стиле «не такой, как все» и «это тебя удивит». В этот вечер буд...

Новости комьюнити

В нашем закрытом телеграм-чатике жизнь бьёт ключом. На прошлой неделе наши «кавровчане» рассказывали, как побывали на фестивале «Осмелься о смерти» и спектакле «Я – кулак. Я А-Н-Н-А».

Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление

Здесь лишь малая часть годных событий, которые мы нашли на этой неделе. Ещё больше необычного – в нашем приложении. Скачать приложение «Кавёр» можно, просто кликнув на кнопку внизу страницы.
С любовью к кавровчанам, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Новости комьюнити

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