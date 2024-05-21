Лучшее за неделю: про мигрень, йогу с котиками и инфернальные сказки

Москва
Столица может позволить себе всё. Даже замедлиться, выдохнуть и оглядеться. А после – отправиться на морской базар, пойожиться с котиками и улететь под мотивы фольклорной электронной музыки. А «Дом имени тебя» станет классным итогом наблюдения за собственными ощущениями.
Отправляемся смотреть выставки современного (и, ставшего классикой) искусства. В...
5000₽
Всё началось в 17 веке с ремесленников-ткачей, которые переселились сюда из Тверских земель. Они оставили нам двух каменных свидетелей допетровской эпохи. С 18 столетия здесь начали расцветать сады п...
Возможность позаниматься йогой в домашней обстановке, но с инструктором. И заодн...
от 450₽
Готический роман Мэри Шелли об отверженном чудовище в сочетании со стихами Блейка, Кольриджа, Байрона и песнями Патти Смит. За 200 лет сюжет об учёном, создавшем монстра из мертвой материи, оброс мн...
В центре Москвы, в уютном пространстве лофта откроется атмосфера прибрежного гор...
Бесплатно
В библиотеке выступит группа из Питера, которая впитала в себя Русские сказки. «COLORS. From Russia with love» — это яркие краски необъятной русской души, которая наполнится светом в этот вечер под ...
Будем исследовать себя как один большой дом, который вмещает в себя множество чу...
3000₽
Как ты воспринимаешь свое тело? Любишь ли его? Бережешь? Знаешь ли его особенные...
от 2500₽
Невозможно не восхищаться историей промышленных революций и эволюцией мировых столиц, ставших крупнейшими промышленными центрами. Конечно, Лондон, как самый крупный и прогрессивный из них задавал тон ...
Вся выручка от продажи билетов будет передана на развитие проекта «Помощь» — моб...
1400₽
Легендарная игра «Мафия» обретает прямо на глазах новую форму. Теперь, ты можешь...
от 1500₽
На лекции поговоришь об удивительных образах зверей в средневековой Руси: где об...
от 1000₽
Фестиваль авторской электронной музыки Лайн ап: DENDERTY / TEDDY KILLERZ / SEC...
от 1800₽
Санкт-Петербург
Питер сыграет на тёмной стороне: разберёмся в инфернально-магическом на лекции о сказках, расслабимся под дарк-техно на кибер-черной вечеринке, отправимся на аудио-экскурсию по барам. А затем выясним, чем отличается мигрень от боли при инсульте, попробуем поставить диагнозы любимым персонажам из книг и фильмов. Чуфырь-муфырь, не робей, богатырь!
В лёгком, весёлом, но одновременно познавательном формате обсудим разные виды го...
Бесплатно
Пора встречать лето под мощные ритмы и неповторимую атмосферу Darkness Rises. 7-й даркрейв SOUND MESS, пройдёт в качестве афтерпати целого сезона, перед уходом на летние фестивальные каникулы до само...
Четыре бара, четыре напитка, подлинная история человечества, теория заговора и д...
2000₽
TEMPLE OF DEER – величественный храм звука, памятник культуры. Именно здесь Фаль...
1400₽
Испокон веков русские сказки не только говорят о вечном — любви, страхе, страсти, границах добра и зла, но и отражают реальность. В наше время сказочные мотивы воплощаются в авторских, самобытных исто...
На МК будем собирать кусочки различных тканей и сшивать их между собой. Это похоже на аппликацию, только вместо бумаги-ткань, вместо клея-нитки. Полученную работу можно будет нашить на одежду/рюкзак, ...
Это мастер-класс, направленный на то, чтобы при помощи создания коллажей посмотр...
2000₽
Спектакль бэд-трип по последнему рассказу Коли Русского. «Я лежал ночью пьяный ...
1000₽
ParaDocs - музыкальный коллектив врачей разных специальностей, которые собрались...
от 700₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2000₽
Екатеринбург
В городе особенная атмосфера – с сумасшедшинкой. Смотри сам: тексты-приключения от группы «Порез на Собаке», встреча выпускников в стиле ска-панк и «Альтуха фест» на всю катушку. А ещё дорогой городу Борис Рыжий в необычной подаче и знакомство с животным внутри себя на психологической игре.
Это проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чер...
1600₽
ЭТО было так давно, многие и не вспомнят, другие и вспомнить не смогут, ибо их и не было! Пиво вкусное и холодное, девчонки красивые, а музыка веселая! На сцене вещают быки: "Кто у**** моих пацанов с ...
Это фестиваль этники, который объединяет классические формы фольклора и новое их...
Бесплатно
Что-то наблюдает за тобой из тени. Ты понимаешь это по холодку, пробегающему по ...
1500₽
Первый «Альтуха фест» гитарной музыки . Фестиваль объединяет самых ярких, громких, независимых и талантливых музыкантов, представляющих разнообразные жанры и направления рок-музыки. лайнап: КАРАУЛ DE...
Текст «Сатьяграхи» написан на санскрите, а название переводится как «упорство в ...
от 200₽
Творческое объединение «ШОРОХ» и ансамбль этнических инструментов студии «Воплощение» в поиске новых выразительных средств представляют концерт-эксперимент, концерт-исследование. Поэтическое высказыва...
Будет два часа на игру, пять секретных сортов лёгкого, искрящегося, летнего вина, единственная и неповторимая сомелье Ксюша Тиханова, тонна азарта, столы, фишки, ставки и один главный приз. Участник...
Новости комьюнити
В нашем закрытом телеграм-чатике жизнь бьёт ключом. На прошлой неделе наши «кавровчане» рассказывали, как побывали на фестивале «Осмелься о смерти» и спектакле «Я – кулак. Я А-Н-Н-А».
Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.