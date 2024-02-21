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Кофейная церемония – это прекрасный способ проявить гостеприимство и хороший тон, удивить гостей и сделать обычные посиделки «с тортиком» настоящим медитативным процессом с особой эстетикой. Поговорим о правилах проведения кофейной церемонии, о приготовлении и подаче кофе, о лакомствах, которые можно подавать во время «кофепития» и куда отправиться за новыми впечатлениями и яркими вкусами кофейных напитков.

Как происходит кофейная церемония

Ни для кого не секрет, что наиболее древние и богатые традиции заваривания кофе уходят корнями в культуру Востока. Провести кофейной церемонии по восточным канонам значит продемонстрировать радушие, гостеприимство, внимание к деталям приготовления и всем оттенкам вкуса.

Эфиопская кофейная церемония. Кофе традиционно играет огромную роль в культуре и быту Эфиопии. Это подтверждается даже эфиопскими пословицами и поговорками, одна из которых гласит «Буна дабо нау», что значит «Кофе – наш хлеб». Главный исполнитель – женщина (обычно в национальном белом платье с цветной отделкой). Как происходит эфиопская кофейная церемония:

1. Перед обжаркой зерна тщательно промываются водой.

2. Обжарить зерна на открытом огне или небольшой горелке в течение 5-7 минут. Место вокруг украшается цветами и листьями.

3. В процессе их необходимо постоянно помешивать для равномерного подрумянивания.

4. Одновременно с обжаркой зажечь благовоние, смешивающее свой аромат с кофейным.

5. Перед снятием с огня зерна снова опрыскать водой для усиления аромата. Затем измельчить их в ступке.

6. Полученную кофейную массу засыпать в керамический кофейник джебену и заварить на огне.

7. Разлить кофе по чашкам и подать по старшинству. Кофейный напиток подается с традиционными закусками – лепешками, семенами, хлебом.

Бедуинская кофейная церемония. Это занятия для марафонщиков, так как кофе по-бедуински готовится около 10 часов на раскаленном песке в специальном кофейнике с длинным горлышком – далла. Кофейник опускается всего на несколько сантиметров в песок, и кофе медленно томится почти целый день.

Как провести кофейную церемонию по-бедуински самостоятельно? Для этого тебе понадобится 20 грамм молотого кофе светлой обжарки, 200 мл воды и 2-4 грамма молотого кардамона. Что дальше:

1. Перемешать в ручной мельнице кофе и кардамон, измельчите в порошок, но не в пыль.

2. Поместить смесь в даллу и залить водой.

3. Опустить даллу в песок на пару сантиметров.

4. Через пару часов слегка приподнять даллу, чтобы замедлить выкипание воды, так как песок успеет к этому времени прогреться.

5. Готовить кофе в песке 8-10 часов, пока в далле не останется маслянистая черная жидкость. Время зависит от температуры песка.

Кофейная церемония по-йоменски. Йомен – государство на юге Аравийского полуострова в Юго-Западной Азии. Согласно правилам кофейного этикета этой страны, приготовление напитка складывается следующим образом:

1. Сначала обжарить зерна на специальном противне, после обжарки тщательно измельчить в ступке.

2. Заварить кофе в традиционном кофейнике, давая ему закипеть дважды для насыщенного вкуса и аромата.

3. После приготовления добавить имбирь или кардамон, придающие особый вкус. К кофе подать финики.

Сирийская кофейная церемония. Инструкция приготовления традиционного сирийского напитка с кофе и кардамоном:

1. Налить холодную воду в кофейник.

2. Если хочешь, чтобы напиток был сладким, сперва надо растворить сахар в воде, куда засыпается кофе.

3. Добавить молотый кофе вместе с молотым кардамоном.

4. Нагреть на маленьком огне до появления кремообразной пены сверху, не доводя до кипения.

5. Снять кофе с огня, как только появится пена.

В Сирии также существует множество условностей, связанных с процессом подачи и распития кофе: кофе наливают только стоя в знак уважения; кофейник держат в левой руке, а чашки подают правой; подавая чашку, слегка кланяются; первым наливают главе компании или старейшине, после разливают остальным гостям слева направо с определёнными словами; если гость потряс чашкой – это знак отказа от добавки, если просто поставил – это значит, что он хочет допить.

Как красиво подать кофе гостям

Для полного погружение и эстетичного распития необходимо подобрать подходящую посуду для каждого вида кофейного напитка. Например, гляссе подается в высоком стакане с коктейльной трубочкой и десертной ложкой на длинном черенке, а то время как эспрессо принято подавать в кружке демитассе («получашке»). Для более традиционных напитков лучше иметь специальный кофейный сервиз.

Несколько правил сервировки стола для кофепития:

1. На край стола ставится кофейник, рядом с ним – поднос с чашками и блюдцами, накрытый салфеткой.

2. Чашку следует ставить по правую руку от гостя, тарелку для десерта – по левую.

3. Справа от десертной тарелки положи ложку или вилку. Кофейная ложечка кладется на блюдце справа от чашки.

Что лучше всего подавать к кофе

Справа от чашки подать стакан холодной воды, чтобы разбавить кофе.

Даже если ты не сладкоежка, то по этикету полагается поставить на стол сахар, с оговоркой, что к тростниковому сахару прилагаются щипцы. Что насчет других лакомств?

Шоколад. Он приглушает чрезмерную кислотность, делает напиток мягче, бархатистее, комфортнее, а яркий вкус кофе не дает сладости шоколада наскучить. У них близкие по структуре психоактивные вещества – теобромин в какао и кофеин в кофе, что создает не только вкусовую, но и химическую гармонию.

Сухофрукты и цукаты. Это лакомство традиционно подается к кофе на Востоке и составляют очень гармоничную вкусовую пару. Сладость делает терпкость кофе более мягкой, комфортной и глубокой. Поэтому для любителей восточной экзотики такой десерт станет интересным кулинарным опытом.

Сливочные десерты и творожные десерты. Сладкий крем, нежная пана кота, шарик мороженного с шоколадной крошкой – все это как нельзя лучше сочетается с крепким эспрессо. Творожные сладости типа чизкейка или маскарпоне хорошо сочетаются с индонезийскими сортами кофе с крепким вкусом и средней или низкой кислотностью.

Пастила и зефир, а также французский макарун сочетаются с колумбийскими сортами кофе, а для кубинских сортов можно выбрать не слишком сладкое овсяное или шоколадное печенье.

Как заваривать кофе в зернах

История кофе от древности до наших дней привела к тому, что многие действительно не мыслят утра без чашечки крепкого, вкусного кофе. Он бодрит, придает сил, радует своим терпким вкусом и прекрасным ароматом. И для многих это удовольствие совершенно несравнимо с растворимым кофе. Как заваривать кофе в зернах в домашних условиях?

Завариваем кофе в турке:

1. Приобрести турку из латуни с широким горлышком.

2. Насыпать в турку сахар по вкусу.

3. Налить воды из расчета количества чашек. Максимум – до шейки турки.

4. Добавить молотого кофе – 2 чайные ложки на чашку. Не перемешивать.

5. Поставить турку на средний огонь и следить за приготовлением.

6. Как только появится пена – снять с огня, перемешать, вернуть на плиту.

7. Повторить еще раз, когда пена поднимется.

8. Снять с плиты, разлить кофе по чашкам и подавать.

9. Следить, чтобы пена не убежала. Если пена не образовалась – начать заново, добавив больше кофе.

Завариваем кофе в чашке:

1. Подогреть чашку, налив в нее немного кипятка. Подержать чашку с кипятком около 30 секунд, затем вылить.

2. Положить в разогретую чашку 1-2 чайные ложки молотого кофе (в зависимости от размера чашки). Добавить сахар по вкусу.

3. Залить подготовленный кофе в чашке крутым кипятком до половины объема.

4. Для ускорения заваривания накрыть чашку блюдцем или маленькой кастрюлей на 5 минут.

5. По прошествии 5 минут долить чашку оставшимся горячим кипятком до полного объема. Теперь кофе полностью заварен и готов к употреблению. При желании можно добавить готовому кофе сливки, молоко и прочие топпинги по вкусу.

Завариваем кофе в кастрюле:

1. Взять небольшую эмалированную кастрюлю и кофе грубого помола.

2. Насыпать примерно 2 чайные ложки кофе на чашку. Также добавить сахар на дно кастрюли или в чашку.

3. Поставить кастрюлю на медленный огонь, не доводя содержимое до кипения.

4. Как только поднимется пена, снять с огня.

5. Подождать, пока осядет гуща, и разлить кофе по чашкам.

6. Можно добавить молоко, сливки или другие ингредиенты на свой вкус.

Завариваем кофе во френч-прессе:

1. Нагреть воду до 93-96 градусов. Лучше использовать специальный кофейный термометр.

2. Поместить во френч-пресс молотый кофе.

3. Медленно засыпать подогретую воду во френч-пресс и накрыть крышкой.

4. Через 4 минуты медленно и аккуратно нажать на поршень френч-пресса, опуская его до дна так, чтобы отфильтровать заваренный кофе.

5. После этого разлить кофе по чашкам, чтобы он не продолжал настаиваться и не горчил. Можно добавить молоко, сливки или сахар на свой вкус.

Если хочется попробовать что-то необычное, то обрати внимание на зеленый кофе. Считается, что в нем содержится максимальное количество антиоксидантов по сравнению с обжаренным кофе, что способствует очищению организма. Однако в зеленом кофе очень высокое содержание кофеина, поэтому его лучше пить утром, чтобы быстрее проснуться и получить заряд энергии на весь день.

Для заваривания зеленого кофе, необходимо приобрести не обжаренные кофейные зерна и перемолоть их в кофемолке. На одну порцию (чашку) берётся 1 чайная ложка молотого зелёного кофе. Что дальше:

1. Засыпать молотый кофе в чашку.

2. Залить кофе подостывшей после кипячения водой комнатной температуры.

3. Накрыть чашку блюдцем или плотной крышкой.

4. Настаивать напиток в течение 20 минут.

Зеленый кофе можно пить без добавок для максимального сохранения полезных свойств.

Куда идти пить кофе

Если заваривать кофе – не твой конек или просто нет времени, расскажем, куда пойти за крепким бодрящим и согревающим напитком. Также покажем ламповые кофейни с кинопоказами.

В Москве

Кофе и кино

В Санкт-Петербурге

Кофе и кино

Еще в Питере пройдет дегустация, на которой гости научаться разбираться в разных кофейных сортах, видах напитка, познакомятся с тонкостями приготовления и многое другое на практике.

В Екатеринбурге

Кофе и кино

Теперь ты знаешь, как проводить кофейную церемонию, несколько способов заварить кофе в зернах у себя дома и куда пойти за самым ароматным кофе, хорошим настроением и особой атмосферой.

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