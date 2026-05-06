Книжимся: душевное общение за хорошей книгой

Предлагаем чтение в одиночестве оставить для тёмных зим, когда нос, кроме как в шарф и книгу, никуда не хочется совать. На дворе весна, совмещаем приятное с полезным: пока идём обсуждать книжки с единомышленниками, впитываем витамин D.
Где лучшие тусовки? Конечно, там, где можно достать книгу из сумки и зачитать любимый фрагмент своим книжным бро :)
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Казань
На литературной встрече обсудишь один из самых значимых романов современной мировой литературы — «Половина желтого солнца» Чимаманды Нгози Адичи. Ч.Н. Адичи — одна из ведущих писа...
от 800₽
Красноярск
Читка Красноярских авторов. Недавно Станислав Казаченко написал свою первую пьесу «На роду написано», её первую прочитают на мероприятии. Драмвечеринка — формат зрительской читки...
600₽
Краснодар
Ко дню рождения Иосифа Бродского встреча читателей, друзей Поэта, которым Иосиф Александрович был бы рад. В этот вечер: — Участники почитают стихи Поэта. — Пройдёт видеодиалог с ...
1000₽
Какие у тебя книжные настроения? Читаешь книги или предпочитаешь слушать их? Давай устроим перекличку в комментариях, кто какие форматы выбирает.