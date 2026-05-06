Книжимся: душевное общение за хорошей книгой

Зачем читать книжку в одиночестве, если можно делать это в отличной компании?

Что будет в статье:

Предлагаем чтение в одиночестве оставить для тёмных зим, когда нос, кроме как в шарф и книгу, никуда не хочется совать. На дворе весна, совмещаем приятное с полезным: пока идём обсуждать книжки с единомышленниками, впитываем витамин D.

Где лучшие тусовки? Конечно, там, где можно достать книгу из сумки и зачитать любимый фрагмент своим книжным бро :)

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Какие у тебя книжные настроения? Читаешь книги или предпочитаешь слушать их? Давай устроим перекличку в комментариях, кто какие форматы выбирает.