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Про событие
Читка Красноярских авторов. Недавно Станислав Казаченко написал свою первую пьесу «На роду написано», её первую прочитают на мероприятии. Драмвечеринка — формат зрительской читки, где зрители читают за персонажей здесь и сейчас. А после проходит обсуждение текста. В подарок напиток: алкогольный/безалкогольный. Забронировать место можно по номеру телефона.
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