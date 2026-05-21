Читка Красноярских авторов. Недавно Станислав Казаченко написал свою первую пьесу «На роду написано», её первую прочитают на мероприятии. Драмвечеринка — формат зрительской читки, где зрители читают за персонажей здесь и сейчас. А после проходит обсуждение текста. В подарок напиток: алкогольный/безалкогольный. Забронировать место можно по номеру телефона.