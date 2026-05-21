ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Автор здесь

Francis Club, улица Карла Маркса, 96

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Читка Красноярских авторов. Недавно Станислав Казаченко написал свою первую пьесу «На роду написано», её первую прочитают на мероприятии. Драмвечеринка — формат зрительской читки, где зрители читают за персонажей здесь и сейчас. А после проходит обсуждение текста. В подарок напиток: алкогольный/безалкогольный. Забронировать место можно по номеру телефона.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сон смешного человека
Выбор редакции
Сон смешного человека

от 750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста