Какдела-планёрка #3: 6 октября

Встреча у кулера по расписанию: делимся тем, что тронуло наши сердечки на прошлой неделе

Ну что, дорогие авторы, всем доброго понедельника!

Наша предыдущая планёрка получилась очень зажигательной. Ведь вы рассказали, как пели в хоре, плакали по хиты КиШа, ходили в кино и зоопарк, экспериментировали на кисс-кадле,...

Что нас ждёт сегодня? Поделитесь в комментариях, где были, что видели, чем вдохновились?