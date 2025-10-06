Какдела-планёрка #3: 6 октября

Ну что, дорогие авторы, всем доброго понедельника!
Наша предыдущая планёрка получилась очень зажигательной. Ведь вы рассказали, как пели в хоре, плакали по хиты КиШа, ходили в кино и зоопарк, экспериментировали на кисс-кадле,...
Что нас ждёт сегодня? Поделитесь в комментариях, где были, что видели, чем вдохновились?
Была на выставке К.Брюллова в Новой Третьяковке, не возможно красивые портреты, живые и яркие. Как много он уделяет внимания деталям, как предает фактуру материалов - шелк, атлас, мех. И конечно поразила работа «Последний день Помпеи», можно часам ее рассматривать и находить новые детали для себя.