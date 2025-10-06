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Какдела-планёрка #3: 6 октября

Встреча у кулера по расписанию: делимся тем, что тронуло наши сердечки на прошлой неделе

Ну что, дорогие авторы, всем доброго понедельника!

Наша предыдущая планёрка получилась очень зажигательной. Ведь вы рассказали, как пели в хоре, плакали по хиты КиШа, ходили в кино и зоопарк, экспериментировали на кисс-кадле,... 

Что нас ждёт сегодня? Поделитесь в комментариях, где были, что видели, чем вдохновились? 

Комментарии

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Ольга
14 октября 2025, 13:40

Была на выставке К.Брюллова в Новой Третьяковке, не возможно красивые портреты, живые и яркие. Как много он уделяет внимания деталям, как предает фактуру материалов - шелк, атлас, мех. И конечно поразила работа «Последний день Помпеи», можно часам ее рассматривать и находить новые детали для себя.

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Дарья
13 октября 2025, 21:42

Сходила на экскурсию-квест по васильевскому острову. Театрализированная экскурсия в центре Перербурга. Очень интересно наблюдать за похожими, когда видят странную процесс ю, а уж лица, когда они понимают кто ведёт эту экскурсию непередаваемы https://kaverafisha.ru/saint-petersburg/events/progulka-so-smertyu-po-vasilevskomu-ostrovu-290844

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Гриша
13 октября 2025, 15:28

С запозданием, но поделюсь)) был в «Нашем парке» на металке, устраивал пикник с десертиками из «Мастерская муки»)) Фото нет, так как был полностью в моменте, но на будущие какдел планёрки исправлюсь !)

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Ася | Kaver Team
10 октября 2025, 16:32

Была на двух выставках, которые ещё можно успеть посетить: Началось всё внезапно в Доме Да Винчи, где открылась такая тёплая, сочная, уютная экспозиция «Один вечер», а потом душа потребовала окунуться в классическое и я пошла навещать Серова в НГХМ... Извините, но пока классика всё ещё имеет какой-то терапевтичный эффект и пока рассматриваешь портреты-натюрморты-пейзажи, забываешь про суету. Если что Серов с нами до 12 октября, но очереди в кассу и залы просто километровые. «Один вечер» с нами до 1 ноября и тут всё очень просто - вход бесплатный, из людей только библиотекари и немножко посетителей.

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Ксенич
10 октября 2025, 22:42

Новосибирск, бери на заметку!

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Ася | Kaver Team
10 октября 2025, 23:10

Ксенич | Kaver Team, и меня зови... Я бы ещё раз сходила, но на Серова уже не успею, но он такой прекрасный, так что зависть тем музеям, где он будет... Шоб вы понимали, у нас выставка из 13 (или 15) музеев собрана, то есть сейчас где-то голые стены.

П№
Пользователь №1413661
7 октября 2025, 01:30

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Ксенич
8 октября 2025, 14:00

Интереснооо! Как тебе папоротник? У нас он продаётся летом в местных фермерских магазинах, но я никак не могу войти во вкус. Каждый раз покупаю и половину выбрасываю)) Со строганиной таких проблем нет...

П№
Пользователь №1413661
8 октября 2025, 15:33

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Ксенич
10 октября 2025, 22:43

Дай пять, что тут ещё скажешь))

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Екатерина
6 октября 2025, 22:41

Ходила в кино на «Битва за битвой», Лео топ, Шон Пенн просто бомба, смотреть было интересно) Фото нет, придется поверить на слово! А ещё ходили в детскую библиотеку, навещали попугаев)

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Софа
6 октября 2025, 21:49

Проживать новое, заряжаться энергией Москвы, вступать в коммуникацию с людьми — моя обычная жизнь. Круто, что теперь я могу рассказывать об этом еще в блоге: 1) Была на арт-терапии от организатора и психолога Оли Кирилловой (её событие: https://kaverafisha.ru/moscow/events/art-terapiya-na-holstah-s-psihologom-302861) Сердечно рекомендую! Скоро повтор события) 2) Ходила с комьюнити в галерею Артишок, на дуэт-выставку «У(единение)»: https://kaverafisha.ru/moscow/events/otkrytie-vystavki-dueta-uedinenie-301148 Прониклась, внутренне плакала. Запомнила фразу экскурсовода: «Здесь про то, как мы воссоединяемся с людьми — мимолётно, надолго или навсегда». 3) Побывала в новом месте, гастробар Сон Менделеева. Ела вкусно-вкусно 4) Ходила на «Киберхор», горланила с другими москвичами фольклорные и народные песни, но по-особенному, на разные голоса! Даже танцевала кадриль 5) Пила неожиданно офигенный, сладковатый фильтр в новом для себя месте на Ленинском проспекте — «Нормальная кофейня»

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Ксенич
8 октября 2025, 14:00

Софа, ты пока чемпион по недельной насыщенности!)

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Василиса
6 октября 2025, 21:19

В эту субботу ходила на свидание по рекомендации, в шахматы он играть не умеет, старше меня на целые 15лет, жирненький, с долгами и живёт у родителей. Серьёзно задумалась о том, почему ко мне такие на рассмотрение попадают и записалась к психологу

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Карина
6 октября 2025, 22:35

Василиса, да найдётся тот самый🙌

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Виктория
6 октября 2025, 21:18

Удалось побывать на выставке у(единение) с экскурсией и посетить концерт (неожиданного для себя жанра - метала) Вкусно ели, вкусно слушали

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Ксенич
6 октября 2025, 21:16

Была на деньрожденном квартирнике у Инны Бервено, слушала восхитительные истории! Надеюсь, Инна сделает спектакль из них) P.S. Кемерово, у «Тихой комнаты», оказывается, классные студии для групповых занятий и мероприятий, если нужно что-то организовать на небольшую компанию до 20 человек — отличный вариант.

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Юлия
6 октября 2025, 20:30

Буквально вчера побывала на спектакле с участием Леонида Каневского. Старичку уже 86, а отжигает на сцене так, как я в офисе себя заставить не могу)) И коль уж в пятницу был заключительный день отпуска, выбралась с подругой в центр Москвы. С погодой повезло, с украшениями города тоже☺ Очень уж люблю весь тыквенный движняк, потому что для меня меня этот период - преддверие моего дня рождения)) В ту же пятницу посетила выставку в Артишоке в составе комьюнити

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Карина
6 октября 2025, 15:26

Была на новом формате стильной встречи! Играли командами, собирали гардероб из 30 единиц, а потом наряжали героиню на разные выходы в свет! Сильно понравилось плюс добавила в виш-лист золотые лодочки 🙈

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Арина | Kaver Team
6 октября 2025, 14:13

В Екатеринбурге была хорошая погода, и я много гуляла. Смотрите, какие у нас розы почти в середине октября!

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Юлия
6 октября 2025, 14:10

Ходила с подругой на выставку «Куда глаза глядят»👀 советую к обязательному посещению, есть на что поглядеть) https://kaverafisha.ru/kemerovo/events/kuda-glaza-glyadyat-301692 здесь подробнее

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Карина
6 октября 2025, 15:23

Юлия | Kaver Team, фоточки в студию!

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Юлия
8 октября 2025, 15:03

Карина, ой простите) запамятовала чуть, вот

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