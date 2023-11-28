Идеальное свидание — оно существует?

Статья для парней — иногда всё легче, чем кажется. Ей не нужна звезда с неба. Нужен честный, искренний ты, прогулки по городу, кофе и музыка.

Что будет в статье:

Нужно ли что-то extra special, когда на свидании первостепенен поиск духовной близости? Аня

Юлия: «Сбежим на рейв?»

Идеальное свидание — большая прогулка по красивому городу и не забыть заглянуть в необычные места.

Идеально, когда оба увлечены процессом и друг другом. Или когда вы вместе идете на рейв!

Элина: «Музыка бы нас связала»

Идеальное свидание — любое, если человек мне приятен и интересен. Я люблю концерты и фестивали. При знакомстве лучше сразу обсудить любимых исполнителей и музыку.

Даша: «Нет, не жирно»

С каждым человеком всегда по-особенному. Идеальный вариант: Москва/Питер, солнышко, палящие лучи, легкий бриз от воды, прогулочный катер и мы вдвоём (нет, не жирно).

А ещё фрукты и любоваться красивым пейзажем. В этом всё — разговоры, приключения, нестандартный подход.

Аня: «Истина в тишине»

Тихие и уютные места — идеальный вариант, чтобы сходить с девушкой на свидание. Кофейни, небольшие ресторанчики, веранды, парки (агрессивно-желательно в тёплую погоду), обзорные площадки, выставки, если ваши художественные изыскания совпадают.

Эта 4 статья на тему романтических свиданий. Мы и наши подписчицы рассказали про самый разнообразный опыт романтик-встреч. Во всех статьях по ссылкам ниже ты познакомишься с true story девушек, найдешь конкретные гео — чтобы устроить незабываемый вечер; удивишься кринж-историям. Редакция Kaverafisha

Читать статью про столичные места для свиданий (только самое отборное)

Читать статью про кринж-свидания (самая ж-ж-ж-есть)

Читать статью о том, как вести себя на свидании (и чего точно не стоит делать!)

Благодарим за участие в написании данной статьи гуру свиданий, настоящих экспертов в любви: