Идеальное свидание — оно существует?

Юлия: «Сбежим на рейв?»
Идеальное свидание — большая прогулка по красивому городу и не забыть заглянуть в необычные места.
Идеально, когда оба увлечены процессом и друг другом. Или когда вы вместе идете на рейв!
Элина: «Музыка бы нас связала»
Идеальное свидание — любое, если человек мне приятен и интересен. Я люблю концерты и фестивали. При знакомстве лучше сразу обсудить любимых исполнителей и музыку.
Даша: «Нет, не жирно»
С каждым человеком всегда по-особенному. Идеальный вариант: Москва/Питер, солнышко, палящие лучи, легкий бриз от воды, прогулочный катер и мы вдвоём (нет, не жирно).
А ещё фрукты и любоваться красивым пейзажем. В этом всё — разговоры, приключения, нестандартный подход.
Аня: «Истина в тишине»
Тихие и уютные места — идеальный вариант, чтобы сходить с девушкой на свидание. Кофейни, небольшие ресторанчики, веранды, парки (агрессивно-желательно в тёплую погоду), обзорные площадки, выставки, если ваши художественные изыскания совпадают.
Читать статью про столичные места для свиданий (только самое отборное)
Читать статью про кринж-свидания (самая ж-ж-ж-есть)
Читать статью о том, как вести себя на свидании (и чего точно не стоит делать!)
Благодарим за участие в написании данной статьи гуру свиданий, настоящих экспертов в любви:
- Путешественницу — Юлию
- Фанатку иностранцев — Элину, telegram @elina_tipie
- Амбассадора тёплых свиданий — Аню
- Любительницу внутренних диалогов — Дашу, telegram @Yourmommy1