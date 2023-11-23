Как вести себя на свидании?

Юлия: «Будь собой»
Не старайся производить впечатление — будь самим собой. Не стоит соглашаться на то, чего ты на самом деле не хочешь. Говорить «да», чтобы понравиться — это ужасно.
Элина: «Нет притворству!»
На свидании точно не нужно притворяться кем-то, хотя из-за волнения — это сложно. Постарайся расслабиться перед свиданием. Пусть весь процесс общения будет естественным, искренним и честным.
Даша: «Чек-лист для обоих»
- Не начинай разговор о бывших
- Не стоит хвалиться своими чрезмерными достижениями/деньгами/возможностями. На этапе знакомства эти слова наскучат собеседнику
- Задавай вопросы и начинай диалог. Главная проблема свиданий — молчание
- Дай время себе и спутнику на обдумывание прошедшего свидания. Не стоит сразу писать и звонить
- Если есть алкоголь при встрече — контролируй себя, чтобы первое знакомство не переросло в политические дебаты. (Каюсь, и у меня было)
Аня: «Принимай человека таким, какой он есть»
Главное правило любого успешного свидания – не возлагать большие надежды. Мы все гораздо лучше в сети: наши фото выглядят лучше из-за правильного ракурса, фильтров и фотошопа, а наша речь в мессенджерах более структурирована и внятна из-за отсутствия волнения.
Но в жизни все чуточку хуже, и в этом нет ничего плохого. Мы живем в реальном неидеальном мире, правила которого гораздо более хаотичные, чем законы виртуального пространства. Стоит научиться принимать жизнь такой, какая она есть, и прощать людям их маленькие недостатки.
Чтобы не облажаться на свидании — можно и нужно учиться на чужих неудачных примерах! Читай нашу статью про кринж-свидания, пусть романтик-встреча будет запоминающейся, а не той, что хочется забыть, как страшный сон.
Благодарим за участие в написании данной статьи гуру свиданий, настоящих экспертов в любви:
- Путешественницу — Юлию
- Фанатку иностранцев — Элину, telegram @elina_tipie
- Амбассадора тёплых свиданий — Аню
- Любительницу внутренних диалогов — Дашу, telegram @Yourmommy1