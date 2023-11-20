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Кринж свидания: первое свидание может стать последним

Опросили девушек-экспертов в свиданиях, изучили худшие варианты и собрали всё в статью — облажаться не получится:)

Что будет в статье:

  1. - Расскажи про самое провальное свидание и где это было, как проходило?
  2. - Юлия: «12 минут»
  3. - Элина: «Скандинавский кринж»
  4. - Даша: «Суррогат в общении»
  5. - Аня: «Холодный дейтинг»
Мы расспросили нескольких девушек, и они поделились своим опытом свиданий: удачным и неудачным, незабываемым, трешовым, одним словом — разным. В этой статье расскажем про тотальный кринж. 
Редакция Kaverafisha

Расскажи про самое провальное свидание и где это было, как проходило?

Юлия: «12 минут»

Познакомились в приложении. Он назначил встречу в пивном баре. Я приехала, парень смотрел футбол и не мог отвлечься от просмотра матча. Через 10 минут свидания спросил — не против ли я, если мы ещё немного посмотрим трансляцию? Моего терпения хватило ровно на 12 минут, затем я молча встала и ушла. Он так и не перестал смотреть матч — романтического свидания не состоялось...

Элина: «Скандинавский кринж»

Мое самое первое свидание из Тиндера. Я познакомилась с финном, который находился в области недалеко от моего города. По фото он был симпатичный, мой любимый скандинавский типаж. Естественно, я стала узнавать, как он оказался в моих краях. Оказалось, что он работает у нас электриком. Уже тревожный звоночек.

По фото он выглядел как финн из Финляндии, а в жизни — реальный электрик из Михайловки. Нам было абсолютно не о чем поговорить, я чувствовала себя скованно. Вишенка на торте — он позвал меня в пивную, пил пиво и рыгал мне в лицо (у части европейцев есть такой грешок, что они этого не стесняются). Вот так необычное свидание.

Даша: «Суррогат в общении»

Познакомились в дейтинг-приложении, я не почуяла беды, ведь молодой человек был милым и приятным собеседником.

Встретились в баре, заказали пенного, разговорились. А потом диалог прекратился и ушел в рассказ о его бывшей. И тут я заметила, что парень плачет.... Да, это чувства, и это нормально. Но апогеем стало то, что он начал плакать навзрыд и повторять как любил свою девушку. Сказал, что я всего лишь суррогат, и он жалеет, что пришёл на встречу. Больше в этом баре я не появлялась.

Аня: «Холодный дейтинг»

Разговор не клеился — Л. был не из эмоциональных и разговорчивых, так что после базового списка вопросов вся инициатива перешла ко мне. 

Я люблю разговаривать, но не могу делать это 90% встречи. В конце концов, сильный ветер, голод и неактивный собеседник начали выводить меня из себя.

Чек-лист «Как не провалиться на первом свидании»:

  • изучить интересы человека
  • вспомнить, какой сейчас сезон года и спланировать свидание в соответствии с погодой
  • помнить, что на свидание ты идёшь знакомиться, присматриваться, «совпадать». Футбольный матч можно посмотреть и после свидания:)
  • подумать о своей готовности заводить новые отношения — если тебе тяжело со своими чувствами, как спутнице с ними справиться?
Нет универсального места для проведения свидания, но выбор локации  это уже важный показатель того, насколько вы с человеком родственные души. Мне всегда приятно, когда у парня «особая» мотивация при выборе места.
Аня

Благодарим за участие в написании данной статьи гуру свиданий, настоящих экспертов в любви:

  • Путешественницу — Юлию
  • Фанатку иностранцев — Элину, telegram @elina_tipie
  • Амбассадора тёплых свиданий — Аню
  • Любительницу внутренних диалогов — Дашу, telegram @Yourmommy1
А еще ты можешь найти вторую половинку в приложении Кавёр, в разделе «знакомства». Ссылки для скачивания найдешь чуть ниже на этой странице. С любовью к твоим запоминающимся свиданиям!
Редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Расскажи про самое провальное свидание и где это было, как проходило?
  2. Юлия: «12 минут»
  3. Элина: «Скандинавский кринж»
  4. Даша: «Суррогат в общении»
  5. Аня: «Холодный дейтинг»

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