Где мы исследуем тело?

Телесный опыт бывает разным. Рассказываем, куда можно сходить кроме тренажёрки и спа

Что будет в статье:

Мы собираем в этой статье необычные форматы и отзывы участников комьюнити. Необычные, но не экстремальные!

Исследования показывают, что Breathwork и практики с телом усиливают восприятие внутренних ощущений, помогают чувствовать себя более присутствующим в теле. Эти практики помогают уменьшать отчуждение от собственного тела.

Рассказываем про события, ориентируясь на степень телесного вовлечения. Сначала про самое яркое и контактное :)

Каддл: обнимательные встречи

Что такое «каддл пати»? Это дружелюбная, безопасная площадка с тёплыми людьми и правилами, тут ты можешь исследовать себя, свои границы и желания в контакте с другими и, конечно, обниматься.

Кому подойдёт? Тем, кто изголодался по человеческому теплу и нежным прикосновениям. Интровертам тоже подойдёт, необязательно вступать с кем-то во взаимодействие сразу — можно просто наблюдать и изучать новый опыт со стороны.

Анастасия из Москвы была на каддл-пати:

Ощущения очень необычные для меня. Я тот самый пациент психолога с внутренними зажимами. На каддле как раз вся атмосфера и правила позволяют попробовать отключить эти зажимы. Пробовать доверяться людям. Самое сложное для меня довериться мужчинам, потому что я слишком вежливая, чтобы спокойно отказывать. Но мне нравился тот факт, что каддл не обязывает. В реальной жизни долгие обнимашки лёжа означали бы, что у мужчины сразу гарантия, что можно разворачивать отношения. А тут просто каддл. Запрещена «сексуализированная» одежда. Всё должно быть бережно. Настя из Kaver Community

Терпситон: музыка от взмаха руки

Что это такое? Терпситон — музыкальный инструмент, изобретённый Львом Терменом, который позволяет танцору сочетать пластику тела с музыкой и светом.

Кому подойдёт? Смелым. Готовым выйти на сцену вместе с перформером и запустить прибор движением тела, стоя на на специальной платформе со встроенной антенной.

Оля из Москвы посетила Терпситон. Перформанс Владимира Ермаченкова.

В детстве часто танцевала дома, пока никто не видит. Была потребность выражаться. Самое любимое — танцевать рукой, когда всё тело неподвижно, а работает только рука и «ведёт» тело за собой. И когда на перформансе Владимира Ермаченкова нам представили терпситон и дисклавир, я поняла, что об этом всегда мечтала. Я делала движения, стоя на специальной платформе, а дисклавир с помощью датчиков и специальной компьютерной программы считывал мои движения и приводил в движение клавиши. И звучала музыка, особенно внутри меня. Спасибо большое за этот перформанс и возможность испытать это телесно! Оля из Kaver Community

Bodywork: внимательное прикосновение

Что это такое? Bodywork — это способ дать внимание телу, как целостной системе. На практике ты освоишь варианты бережного прикосновения к другим людям с помощью телесно-ориентированного специалиста.

Кому подойдёт? Тем, кто хочет узнать, как работает направленное внимание, как чувствовать свои кости и мышцы, как существует наше тело в пространстве.

Дина из Москвы недавно ходила по проходкам на практику прикосновений «Bodywork».

В целом, практика норм. Для тех, кто боялся идти сразу в каддл и хочет начать погружаться в телесное с чего-то простого, то это прям отличный мягенький, бережный старт. Опыт без потребности в переваривании. Всё легко, понятно, при этом всё ещё окситоциново. Дина из Kaver Community

Какао-церемонии с танцами

Что это такое? Какао-церемония — это возможность попробовать пряное, густое какао, увидеть, как его варят на огне церемониальным способом, выпить напиток с глиняных чашек. А когда какао тебя согреет — ты сможешь заняться свободными танцами под этническую музыку.

Кому подойдёт? Тем, кто готов расслабляться и активно, и пассивно. Можно энергично танцевать, выплёскивая накопившееся напряжение. А можно медленно потягивать свой напиток, сидеть в уголке и наслаждаться музыкой. После такого опыта тело точно скажет тебе «спасибо».

Событие требует минимального телесного вовлечения :)

Кирилл из Москвы сходил по проходке на этно-концерт с церемонией какао.

Честно, пошёл из любопытства, а вышел совершенно под впечатлением. Запомнился момент с «отдачей эго», девушка ходила со специальной посудой, и каждый мог символически оставить там всё, что мешает телу свободно двигаться. Звучит странно, но работает! После этого танцы стали ещё более раскрепощёнными. Кирилл из Kaver Community

В нашем комьюнити можно познакомиться с прикольными форматами, побывать в интересных и неожиданных местах. А участники ещё и зарабатывают за каждый поход грибы, которые потом можно обменять на подарочки. Вступай!

А тут мы регулярно показываем события, которые проверило комьюнити на качество: