Где мы исследуем тело?

Мы собираем в этой статье необычные форматы и отзывы участников комьюнити. Необычные, но не экстремальные!
Исследования показывают, что Breathwork и практики с телом усиливают восприятие внутренних ощущений, помогают чувствовать себя более присутствующим в теле. Эти практики помогают уменьшать отчуждение от собственного тела.
Рассказываем про события, ориентируясь на степень телесного вовлечения. Сначала про самое яркое и контактное :)
Каддл: обнимательные встречи
Что такое «каддл пати»? Это дружелюбная, безопасная площадка с тёплыми людьми и правилами, тут ты можешь исследовать себя, свои границы и желания в контакте с другими и, конечно, обниматься.
Кому подойдёт? Тем, кто изголодался по человеческому теплу и нежным прикосновениям. Интровертам тоже подойдёт, необязательно вступать с кем-то во взаимодействие сразу — можно просто наблюдать и изучать новый опыт со стороны.
Анастасия из Москвы была на каддл-пати:
Терпситон: музыка от взмаха руки
Что это такое? Терпситон — музыкальный инструмент, изобретённый Львом Терменом, который позволяет танцору сочетать пластику тела с музыкой и светом.
Кому подойдёт? Смелым. Готовым выйти на сцену вместе с перформером и запустить прибор движением тела, стоя на на специальной платформе со встроенной антенной.
Оля из Москвы посетила Терпситон. Перформанс Владимира Ермаченкова.
Bodywork: внимательное прикосновение
Что это такое? Bodywork — это способ дать внимание телу, как целостной системе. На практике ты освоишь варианты бережного прикосновения к другим людям с помощью телесно-ориентированного специалиста.
Кому подойдёт? Тем, кто хочет узнать, как работает направленное внимание, как чувствовать свои кости и мышцы, как существует наше тело в пространстве.
Дина из Москвы недавно ходила по проходкам на практику прикосновений «Bodywork».
Какао-церемонии с танцами
Что это такое? Какао-церемония — это возможность попробовать пряное, густое какао, увидеть, как его варят на огне церемониальным способом, выпить напиток с глиняных чашек. А когда какао тебя согреет — ты сможешь заняться свободными танцами под этническую музыку.
Кому подойдёт? Тем, кто готов расслабляться и активно, и пассивно. Можно энергично танцевать, выплёскивая накопившееся напряжение. А можно медленно потягивать свой напиток, сидеть в уголке и наслаждаться музыкой. После такого опыта тело точно скажет тебе «спасибо».
Событие требует минимального телесного вовлечения :)
Кирилл из Москвы сходил по проходке на этно-концерт с церемонией какао.
В нашем комьюнити можно познакомиться с прикольными форматами, побывать в интересных и неожиданных местах. А участники ещё и зарабатывают за каждый поход грибы, которые потом можно обменять на подарочки. Вступай!
А тут мы регулярно показываем события, которые проверило комьюнити на качество: