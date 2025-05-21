5 событий ко дню медитации

21 мая отмечается Всемирный день медитации, и отпраздновать его очень легко.

Обрати внимание, где ты сейчас. Какие звуки слышишь? Что видишь? Что чувствуешь? Достаточно просто заметить, что происходит — и поздравляем, вот ты уже и медитируешь :)

Ну а если хочется большего погружения, нужна компания или проводник — вот подборка из 5 событий, которые состоятся до конца мая и помогут познакомиться с теорией и практиками медитации в разных традициях.

Гармония внутри: лекция, медитация и йога Практика по укреплению ментального здоровья с теорией и практикой в атмосфере особняка. В программе: • Лекция «Взаимодействие человека с миром, пять принципов Ниямы в йоге», • Пр... 21 мая Triglinki от 400₽

Алихан Алиев «Внимание» На лекции речь пойдёт о внимание: каким оно бывает и как им управлять. Лектор и участники попробуют создать модель внимания и показать на ней разные ситуации: СДВГ и состояние пот... 29 мая Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Малый Знаменский переулок, 11/11 от 1000₽

Yoga Vibe Fest Тебя ждёт синтез качественной, глубокой практики йоги и творчества с яркими мастерами своего дела. В программе: – углубленные классы йоги для всех уровней подготовки с продвинуты... до 1 июня Эко-парк «Ясно Поле», Тульская область, деревня Вележево от 11900₽

Ecstatic Nord Fest Танцы в Северной тайге, йога, sound healing, банные парения, телесные практики, чайные церемонии — заинтриговали? Это фестиваль, где каждый почувствует силу, любовь и красоту пер... c 30 мая по 1 июня Ретритный клуб Sabi на Валдае, д. Глебово, Сосновая ул., 13А, Новгородская область 6900₽

Однодневный ретрит-випассана «Осознанность» Однодневный ретрит для занятых людей, желающих отдохнуть, перезагрузиться и освоить медитацию. Практики и теория начнутся в 10:00 утра и завершатся в 18:00. Расписание лекций и п... 31 мая Йога-студия «Саттва», Большой Каретный переулок дом 8/2 (метро Цветной Бульвар), код домофона 24, 4 этаж, мансарда от 3000₽

В приложении «Кавёр» мы собираем и публикуем анонсы разнообразных практик: от расслабляющих медитаций со звуковыми чашами до бодрящих ретритов, где нужно сдать на несколько дней телефон. Остаётся только выбрать и попробовать!

И можно даже сделать это молча ;)