5 событий ко дню медитации

Обрати внимание, где ты сейчас. Какие звуки слышишь? Что видишь? Что чувствуешь? Достаточно просто заметить, что происходит — и поздравляем, вот ты уже и медитируешь :)
Ну а если хочется большего погружения, нужна компания или проводник — вот подборка из 5 событий, которые состоятся до конца мая и помогут познакомиться с теорией и практиками медитации в разных традициях.
Практика по укреплению ментального здоровья с теорией и практикой в атмосфере особняка. В программе: • Лекция «Взаимодействие человека с миром, пять принципов Ниямы в йоге», • Пр...
от 400₽
На лекции речь пойдёт о внимание: каким оно бывает и как им управлять. Лектор и участники попробуют создать модель внимания и показать на ней разные ситуации: СДВГ и состояние пот...
от 1000₽
Тебя ждёт синтез качественной, глубокой практики йоги и творчества с яркими мастерами своего дела. В программе: – углубленные классы йоги для всех уровней подготовки с продвинуты...
от 11900₽
Танцы в Северной тайге, йога, sound healing, банные парения, телесные практики, чайные церемонии — заинтриговали? Это фестиваль, где каждый почувствует силу, любовь и красоту пер...
6900₽
Однодневный ретрит для занятых людей, желающих отдохнуть, перезагрузиться и освоить медитацию. Практики и теория начнутся в 10:00 утра и завершатся в 18:00. Расписание лекций и п...
от 3000₽
В приложении «Кавёр» мы собираем и публикуем анонсы разнообразных практик: от расслабляющих медитаций со звуковыми чашами до бодрящих ретритов, где нужно сдать на несколько дней телефон. Остаётся только выбрать и попробовать!
И можно даже сделать это молча ;)