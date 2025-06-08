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Топовые комики с TV и YouTube
Невский проспект, 96
Начало:
Завершение:
990₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Выступают только опытные комики, сливки Москвы и Санкт-Петербурга, участники ТНТ, СТС и YouTube проектов. Опытные StandГp комики проверят материал для ТНТ и интернет проектов, выступят со своими лучшими и новыми шутками, и порадуют импровизацией. Прекрасная кухня и бар по доступным ценам! Ты погрузишься в атмосферу настоящей, живой стендап комедии от самых опытных комиков Санкт-Петербурга и Москвы, с большим бэкграундом и эфирами на телепроектах ТНТ, СТС и Ютуб, у которых комедия — это уже давно не хобби, а настоящая профессия, которой они полностью отдали себя! Также на мероприятии будет призовой розыгрыш для участников. Количество билетов ограничено, место на стендапе вы получаете только при наличии билета, приобретённого заранее.
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