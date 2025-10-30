Совместный проект Гёте-института в Санкт-Петербурге, театральной площадки «Узел» и Школы искусств и креативных индустрий в рамках проекта Гёте-института в России и галереи ARBUZZ – «Чувство дома». Краткий дайджест всех событий: 30.10 [чт] • 19:00 Премьера спектакля «Гипнотеатр Бранко Душича» от режиссёра Никиты Васильева. 31.10 [пт] • 19:00 Кинопрограмма «Дистанция близости» с работами-участниками престижных мировых фестивалей (Оберхаузенский фестиваль, Cinema du reel), большинство из которых в России будут показаны впервые. 1.11 [сб] Показ театральных эскизов, прошедших отбор по опен-коллу. • 19:00 Eteria Nostalgica от Дарьи Гайдуковой и Марии Андрющенко • 21:00 Танц-перформанс «Натурморт» от Жени Яхиной и Даши Плоховой 2.11 [вс] Показ театральных эскизов, прошедших отбор по опен-коллу. • 19:00 Саунд-драма «Я в этом доме как» от Choir (6) • 21:00 анонимный автофикшн «Том том» от Yesname 3.11 [пн] • 19:00 Премьера спектакля «Heimat. Семейный альбом» режиссёра Екатерины Шиховой по мотивам графического эссе Норы Круг.