Тимур Хамадуллин — стендап-комик из Казани, участник шоу «Разгоны», «Стендап на ТНТ». Тимур Хамадуллин родился в Астрахани, в университет поступил в Казани. Там же начал выступать на сцене в КВН, но впоследствии больше его привлек стиль стендапа. Через некоторое время Тимур переехал в Москву, где принял участие в проекте «Comedy Баттл».