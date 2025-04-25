Тимур Хамадуллин
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Тимур Хамадуллин — стендап-комик из Казани, участник шоу «Разгоны», «Стендап на ТНТ». Тимур Хамадуллин родился в Астрахани, в университет поступил в Казани. Там же начал выступать на сцене в КВН, но впоследствии больше его привлек стиль стендапа. Через некоторое время Тимур переехал в Москву, где принял участие в проекте «Comedy Баттл».
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