Премьера, спектакль Семёна Серзина по пьесе Романа Козырчикова. «Меланхолия» русской души, если бы о ней когда-то услышал Ларс Фон Триер «Тихий свет» — это трагедия наоборот, когда всё самое страшное уже случилось. Или даже выходит так: всё самое важное в жизни ты пропустил, всё самое страшное уже свершилось. Теперь остается только что хлестать кипяток в полуденный зной, обращая свое сердце к любви, а лицо — к смерти. Сюжет переносит зрителей в небольшой провинциальный посёлок, затерянный в степи. На веранде дома герои ведут неспешные разговоры, за которыми скрываются их жизненные драмы, мечты и утраченные надежды.