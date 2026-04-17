ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Тихий свет

Невидимый театр
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Премьера, спектакль Семёна Серзина по пьесе Романа Козырчикова. «Меланхолия» русской души, если бы о ней когда-то услышал Ларс Фон Триер «Тихий свет» — это трагедия наоборот, когда всё самое страшное уже случилось. Или даже выходит так: всё самое важное в жизни ты пропустил, всё самое страшное уже свершилось. Теперь остается только что хлестать кипяток в полуденный зной, обращая свое сердце к любви, а лицо — к смерти. Сюжет переносит зрителей в небольшой провинциальный посёлок, затерянный в степи. На веранде дома герои ведут неспешные разговоры, за которыми скрываются их жизненные драмы, мечты и утраченные надежды.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Фантазии Фарятьева
Фантазии Фарятьева

от 700₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Хиты Бродвея. Шоу Cabaret
Хиты Бродвея. Шоу Cabaret

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста