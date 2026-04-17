Выбор редакции
Тихий свет
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Премьера, спектакль Семёна Серзина по пьесе Романа Козырчикова. «Меланхолия» русской души, если бы о ней когда-то услышал Ларс Фон Триер «Тихий свет» — это трагедия наоборот, когда всё самое страшное уже случилось. Или даже выходит так: всё самое важное в жизни ты пропустил, всё самое страшное уже свершилось. Теперь остается только что хлестать кипяток в полуденный зной, обращая свое сердце к любви, а лицо — к смерти. Сюжет переносит зрителей в небольшой провинциальный посёлок, затерянный в степи. На веранде дома герои ведут неспешные разговоры, за которыми скрываются их жизненные драмы, мечты и утраченные надежды.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи