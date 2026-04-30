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The Five Senses

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Музыку The Five Senses невозможно отнести к какому-то одному жанру. Вы услышите композиции ethno до psychedelic-pop музыки, уходящие в атмосферное кинематографичное звучание. The Five Senses имеет свой узнаваемый стиль, в том числе благодаря глубокому обволакивающему голосу певицы. Композиции The Five Senses звучат на русском, английском, но чаще на своём особом языке, похожем на древние диалекты восточно-азиатских культур. Гул синтезированных валторн, мотивы Индии, древней Персии и голос певицы погружают в настоящее мистическое путешествие. Жанр: ethno-cinematic, dark ethno electronic, trip-hop

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