Театр «Нос» представляет спектакль-философскую клоунаду. Это спектакль о доме, пути, любви, отчуждении и принятии. Это клоунада, потому что а как ещё можно сейчас рассказывать о серьёзном? Шесть персонажей живут в разных мирах — любой из них и есть мир. Иногда миры касаются друг друга и линии судьбы сплетаются. Каждая из шести историй драгоценна — она про каждого из нас. Кстати, посмотрев спектакль, ты научишься строить Терем! С собой в пару можно взять вторую половинку, подругу, друга, чтобы потом вместе обсудить увиденное.