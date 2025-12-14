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Терем

Пространство «Холодильник», набережная Обводного канала, 88

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Театр «Нос» представляет спектакль-философскую клоунаду. Это спектакль о доме, пути, любви, отчуждении и принятии. Это клоунада, потому что а как ещё можно сейчас рассказывать о серьёзном? Шесть персонажей живут в разных мирах — любой из них и есть мир. Иногда миры касаются друг друга и линии судьбы сплетаются. Каждая из шести историй драгоценна — она про каждого из нас. Кстати, посмотрев спектакль, ты научишься строить Терем! С собой в пару можно взять вторую половинку, подругу, друга, чтобы потом вместе обсудить увиденное.

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