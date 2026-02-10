Не хватило стильного хауса, соскучился по глубокому бассу и техно? Лето кончилось? Тогда добро пожаловать в бар — закрывать гештальт. И делать это громко. Промо-команда АУ 78, воспитанная культурой родного питерского андеграунда, и ребята из московской виниловой семьи Magnet представят два танцпола. Танцпол АУ 78 будет отдан техно и гипнотическим ритма. Сцена Magnet — во власти хаус-музыки и винила. Вариация стилей, качественный звук, бар и наш тесный, тёплый круг единомышленников примут каждого, кто слышит в себе запрос на хорошую тусовку. Y_Ceti Kickstarter Стажёр Sq-f Koen Vlad K MAX SHREMPH ALGRV-23