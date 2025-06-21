Театрализованная лекция историка литературы. В этом июне со дня смерти Франца Кафки ровно 101 год, а ведь этот удивительный писатель по-прежнему с нами. Почему именно Кафка стал ключевой фигурой современной культуры? Знаешь ли ты, что Кафка пишет не только пугающе, но еще и нежно, светло и смешно? Почему так странно смотрят на нас слова его текстов? В чём точно состоит так называемый «кафкианский эффект»? Обо всём этом расскажет театрализованная лекция историка литературы, кандидата филологических наук Юлианы Каминской, подготовленная в сотворчестве с петербургскими музыкантами и актёрами. Сквозь шелест страниц они помогут расслышать малую прозу Кафки, которая каждой и каждому нашепчет нечто особенное. Читательские находки можно будет обсудить и попытаться понять в дискуссии.