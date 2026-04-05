Иммерсивное шоу, которое погружает зрителей в жизнь великого поэта Сергея Есенина. На этом шоу ты сможешь познакомиться с одной из женщин, оказавшихся в жизни Есенина, а также столкнуться лицом к лицу с ЧК, создавая неповторимую атмосферу тайны и загадки. Историю жизни поэта будут рассказывать через призму его друга, «Чёрного человека», который либо находился в его мыслях, либо переносится в головы зрителей, позволяя каждому ощутить и понять эмоции и переживания Есенина ближе.