Вечер танцевальных работ, смешных каждая по-своему. {TARTAR} пластический спектакль (объединение «Алиф» | театральная площадка MON), Казань Представь объект, густо обклеенный разными наклейками. Примерно так строится наша хореография. Партнёры стремятся к коллажности, к скорости, к гротеску. Этот коллаж из разных образов, мыслей, танцевальных техник. Здесь и вырезки из журналов, здесь и предмет, найденный на улице, здесь и полароидная фотография облака, камня, птицы, здесь и агрессивный интервьюер, который охотится за сенсацией, здесь и диктатор, который настолько злой, что даже смешно или не смешно… и немного хореографии, как жемчужина среди кучи мусора. Они татары, которые сделали соус тартар. Хореография / танец: Нурбек Батулла, Мария и Марсель Нуриевы {АХАХХАХА} Смех проявляется как что-то веселое и лёгкое, в то же время может пугать и становиться мучительным. По ходу встречи Дима будет расширять границы «смеха» и выходить за пределы пространства не только физического, но и эмоционального. Он будет переживать опыт «чужого» смеха на себе, тем самым пробовать определить собственные грани веселого и невыносимого. Идея и хореография: Виктория Брызгалова. Исполнение: Дима Магний.