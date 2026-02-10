Вечеринка, где клубные нулевые оживают снова. За пультом: 21:00-23:00 — главные клубные хиты 2000-2007 годов от локальной звезды клубов нулевых. 23:00-02:00 — Andrew Proland. Создатель проекта «Танцпол 2008», диджей с 2005 года, выпускающий музыку на лейблах Universal, Bunny Tiger, Armada и Hotfingers. 02:00-05:00 — Troitski. Релизы на лейблах Tiger Records, Milk & Sugar, Armada и Hotfingers. В программе — самые популярные хиты нулевых: от хауса до ритм и блюза.