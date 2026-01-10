ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Танцевальный перфоманс в стиле Трайбл

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Трайбл — это современное танцевальное направление, выросшее из ближневосточных, индийских, испанских танцев, но ушедшее далеко за его границы. Это танец про: — фьюжн культур, образов и музыки — вихри энергии, рождающегося через ритмы и танцы — точные изоляции и мощную пластику — заземлённость, взгляд и внутреннюю силу Трайбл всегда выглядит завораживающе, гипнотически и очень ярко. Перед тобой танцевальный перфоманс исполнят самые сильные коллективы России, танцующие в этом стиле: Сирин Трайб ASTIKA Fusion Art Кабаре Ноги Совы Три подхода, три энергии, один танцевальный поток.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста