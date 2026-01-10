Танцевальный перфоманс в стиле Трайбл
улица Некрасова, 3-5
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Про событие
Трайбл — это современное танцевальное направление, выросшее из ближневосточных, индийских, испанских танцев, но ушедшее далеко за его границы. Это танец про: — фьюжн культур, образов и музыки — вихри энергии, рождающегося через ритмы и танцы — точные изоляции и мощную пластику — заземлённость, взгляд и внутреннюю силу Трайбл всегда выглядит завораживающе, гипнотически и очень ярко. Перед тобой танцевальный перфоманс исполнят самые сильные коллективы России, танцующие в этом стиле: Сирин Трайб ASTIKA Fusion Art Кабаре Ноги Совы Три подхода, три энергии, один танцевальный поток.
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